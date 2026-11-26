Thiết bị không người lái được ứng dụng phổ biến vào nhiều công đoạn canh tác, nhất là phun thuốc bảo vệ thực vật. (Ảnh: AGRIDRONE)

Thiết bị không người lái được đưa vào phục vụ sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam lần đầu vào khoảng năm 2017. Từ vài mô hình thí điểm, đến nay drone đã được sử dụng rộng rãi ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Hiện nay, thiết bị không người lái được ứng dụng phổ biến vào nhiều công đoạn canh tác như gieo sạ, bón phân, tưới tiêu cục bộ, theo dõi đồng ruộng và phun thuốc bảo vệ thực vật.

Đáng chú ý, hoạt động phun thuốc chiếm tỷ trọng cao nhất do tối ưu hóa vượt trội về thời gian, tiết giảm chi phí sản xuất và bảo đảm an toàn cho người lao động. Thực tế cho thấy, sử dụng drone trong khâu phun thuốc có thể tiết giảm đến 70% lượng nước và khoảng 50% thuốc bảo vệ thực vật. Với ưu thế tốc độ cao, công nghệ này giúp giảm đáng kể sức lao động, đồng thời tránh cho người sản xuất phải tiếp xúc trực tiếp với hóa chất độc hại.

Bên cạnh đó, drone còn đảm nhiệm tốt khâu tưới tiêu chính xác, qua đó tối ưu nguồn nước và bảo đảm điều kiện sinh trưởng ổn định cho cây trồng. Đặc biệt, tại các khu vực vùng sâu, vùng xa có địa hình khó khăn, thiết bị này dễ dàng tiếp cận để theo dõi tình trạng mùa màng mà không cần sự có mặt trực tiếp của con người.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị bay AgriDrone Việt Nam Mai Anh Tuấn cho biết, các dòng thiết bị không người lái hiện nay ngày càng hiện đại khi được tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) và Internet vạn vật (IoT), cho phép tự động hóa quy trình, phân tích dữ liệu thông minh và đưa ra các khuyến nghị canh tác chính xác. Cùng với đó, hệ thống cảm biến liên tục được cải tiến giúp thu thập thông tin chi tiết về tình trạng cây trồng, chất lượng đất và các yếu tố môi trường, trong khi giao diện điều khiển ngày càng trực quan, thân thiện, hỗ trợ người dùng vận hành thuận lợi hơn.

Nhờ những bước tiến này, ứng dụng của thiết bị không người lái không chỉ dừng lại ở khâu phun thuốc hay rải phân truyền thống, mà đã mở rộng sang nhiều công đoạn mới như theo dõi sức khỏe cây trồng, lập bản đồ 3D và vận chuyển vật tư nông nghiệp.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc ứng dụng drone trong nông nghiệp vẫn đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Trước hết, chi phí đầu tư ban đầu còn cao đang là rào cản lớn đối với nhiều hộ nông dân sản xuất nhỏ lẻ. Cùng với đó là tình trạng thiếu hụt đội ngũ nhân lực kỹ thuật có chuyên môn, trong khi công tác tuyên truyền về bảo đảm an toàn bay vẫn chưa được chú trọng đúng mức. Ngoài ra, nguồn lực đầu tư cho nghiên cứu, phát triển các dòng thiết bị phù hợp với điều kiện canh tác và đặc thù cây trồng tại Việt Nam còn khá khiêm tốn.

Chủ tịch Hội Doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật Việt Nam Nguyễn Văn Sơn cho biết, trước đây, đa số dữ liệu khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật đều được thiết lập dựa trên phương thức phun thủ công truyền thống, dẫn đến việc nhiều chỉ tiêu kỹ thuật hiện nay cần được rà soát, đánh giá lại để tương thích với thiết bị không người lái.

Yêu cầu cấp thiết đặt ra cho ngành thuốc bảo vệ thực vật lúc này là xây dựng được hệ thống dữ liệu khoa học, quy trình ứng dụng phù hợp cùng các hướng dẫn kỹ thuật đáng tin cậy, qua đó giúp nhà nông phát huy tối đa hiệu quả của công nghệ mới. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện hướng dẫn kỹ thuật; tăng cường đào tạo, cấp chứng chỉ an toàn bay và an toàn hóa chất.

Đồng thời, cần có cơ chế khuyến khích các hợp tác xã, doanh nghiệp xây dựng mô hình cung ứng dịch vụ thiết bị không người lái theo hướng chuyên nghiệp. Giải pháp này không chỉ khắc phục tình trạng vận hành tự phát, manh mún mà còn tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước và khai thác trọn vẹn hiệu quả công nghệ.

Cùng với việc tổ chức lại dịch vụ, các đơn vị liên quan cần triển khai các chương trình đào tạo bài bản nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực vận hành, bảo trì thiết bị; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn để người sử dụng tuân thủ nghiêm quy định về an toàn bay và khai thác đúng mục đích.

Về lâu dài, cần chú trọng đầu tư nghiên cứu, phát triển các dòng thiết bị thích ứng với điều kiện canh tác và đặc thù cây trồng của Việt Nam. Trong đó, việc thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp với các nhà khoa học và tổ chức nghiên cứu sẽ tạo tiền đề sản xuất những sản phẩm có tính ứng dụng cao, giá thành hợp lý ngay trong nước.