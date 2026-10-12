Phiên họp thường kỳ Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh

Trong quý III, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh (NHCSXH) tỉnh cùng với các tổ chức chính trị- xã hội nhận uỷ thác các cấp thực hiện cho vay các chương trình tín dụng chính sách kịp thời đến người nghèo và các đối tượng chính sách.

Đến ngày 30/9/2026, tổng dư nợ uỷ thác thông qua tổ chức chính trị - xã hội đạt 8.188.820 triệu đồng, tăng 701.432 triệu đồng so với năm 2025; chiếm 99,85% tổng dư nợ của NHCSXH Sơn La, với 113.349 khách hàng còn dư nợ, bình quân dư nợ 72,24 triệu đồng/hộ.

Lãnh đạo NHCSXH Chi nhánh tỉnh phát biểu tại phiên họp

Trong 9 tháng qua, NHCSXH tỉnh đã giải ngân cho vay 23.854 lượt khách hàng, tập trung vào các chương trình: Cho vay hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo, hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn và nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần tạo việc làm cho hơn 5.000 lao động; hỗ trợ 48 người đi làm việc ở nước ngoài; xây dựng 13.027 công trình nước sạch và vệ sinh... Vốn vay cũng tiếp sức cho người dân phát triển chăn nuôi; trồng cây ăn quả, cải tạo vườn tạp và mua sắm máy móc sản xuất, đóng góp tích cực vào mục tiêu giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Đặng Ngọc Hậu phát biểu kết luận Phiên họp.

Phát biểu kết luận Phiên họp, đồng chí Đặng Ngọc Hậu yêu cầu, trong quý IV, các đơn vị phối hợp triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, như: Tập trung huy động nguồn vốn hoàn thành chỉ tiêu năm 2026; đẩy nhanh tiến độ giải ngân và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn chính sách để các đối tượng thụ hưởng được tiếp cận nguồn vốn, sử dụng nguồn vốn hiệu quả; nâng cao chất lượng tín dụng và kiểm soát và xử lý nợ quá hạn; đẩy mạnh chuyển đổi số và tuyên truyền nâng cao tính dụng chính sách; góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.