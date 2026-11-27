ĐBP - Chuyển đổi những diện tích canh tác kém hiệu quả, mở rộng các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, tận dụng đất sau thu hoạch lúa để phát triển sản xuất vụ đông, nông dân vùng lòng chảo Điện Biên đang từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai. Không chỉ tăng số vụ sản xuất trên cùng diện tích, cách làm này còn góp phần nâng cao thu nhập, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa, tạo động lực phát triển nông nghiệp theo hướng hiệu quả và bền vững.

Cán bộ Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Thanh Nưa hướng dẫn người dân kỹ thuật trồng, chăm sóc cây vụ đông.

Nhằm nâng cao giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích, nông dân các xã vùng lòng chảo đã chủ động tận dụng đất sau thu hoạch lúa, các bãi bồi ven sông, suối để đưa các loại cây trồng vụ đông vào sản xuất. Từ những loại cây ngắn ngày như dưa chuột, khoai lang đến các loại rau màu có giá trị kinh tế cao, việc bố trí thêm vụ sản xuất không chỉ hạn chế tình trạng đất bỏ trống mà còn mở hướng tăng thu nhập ngay trên những diện tích canh tác quen thuộc.

Tại xã Thanh Nưa, tận dụng đất sau vụ mùa để phát triển cây trồng vụ ba đang trở thành hướng sản xuất được nhiều hộ dân lựa chọn. Sau khi thu hoạch lúa, gia đình chị Lò Thị Ngân, bản Bó, đã tận dụng 700m2 đất để trồng dưa chuột. Chỉ sau khoảng 45 ngày, cây bắt đầu cho thu hoạch. Với ưu điểm thời gian sinh trưởng ngắn, không đòi hỏi nhiều công chăm sóc, mỗi vụ, sau khi trừ chi phí, gia đình chị thu về từ 20 - 25 triệu đồng. Đây là nguồn thu đáng kể, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất và cải thiện đời sống gia đình.

Cũng lựa chọn hướng sản xuất vụ đông để khai thác diện tích đất sau thu hoạch lúa, gia đình chị Lường Thị Yên, bản Tông Khao, xã Thanh Nưa đã đưa cây khoai lang vào trồng trong những năm gần đây. Theo chị Yên, với 3.000m2 khoai lang vụ đông, gia đình có thể thu về khoảng 30 triệu đồng. Hiện nay, gia đình chị đang tập trung chăm sóc diện tích, bảo đảm cây sinh trưởng tốt, đáp ứng nhu cầu thị trường dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Từ những mô hình sản xuất hiệu quả, xã Thanh Nưa đang đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân mở rộng diện tích cây trồng vụ đông, nhất là trên những diện tích đất lúa một vụ. Ông Nguyễn Xuân Quý, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Thanh Nưa, cho biết: Những năm gần đây, địa phương đã vận động người dân tận dụng diện tích đất sản xuất lúa một vụ để đưa các loại cây trồng như ngô, khoai lang và rau màu vào sản xuất. Đến nay, toàn xã có 400ha trồng cây vụ đông. Để cây vụ đông mang lại hiệu quả kinh tế, địa phương còn cử cán bộ chuyên môn trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật canh tác, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh, giúp bà con nâng cao hiệu quả sản xuất.

Không chỉ tận dụng diện tích đất sau thu hoạch lúa để tăng vụ, tại xã Thanh An, người dân còn chủ động chuyển đổi những diện tích canh tác kém hiệu quả sang trồng khoai lang. Với thời gian sinh trưởng từ 3 - 4 tháng, dễ chăm sóc, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng và tập quán canh tác, loại cây này đang được nhiều hộ dân lựa chọn trong sản xuất vụ đông. Năm nay, toàn xã trồng trên 80ha khoai lang. Việc chuyển đổi những cây trồng cho giá trị kinh tế thấp sang khoai lang không chỉ giúp nâng cao hiệu quả sử dụng đất mà còn tạo thêm nguồn thu trên cùng diện tích canh tác.

Bà Bùi Thị Hồng, thôn Duyên Long, xã Thanh An chia sẻ: Trước đây, gia đình tôi trồng ngô và lúa nhưng hiệu quả kinh tế chưa cao, năng suất không ổn định. Vì vậy, gia đình tôi chuyển sang trồng khoai lang để nâng cao thu nhập. Sau mỗi vụ thu hoạch lúa, chúng tôi lại tranh thủ làm đất, xuống giống khoai. Chỉ khoảng 3 - 4 tháng là được thu hoạch, vừa tận dụng được diện tích đất, vừa có thêm nguồn thu cho gia đình.

Từ những diện tích đất được khai thác thêm vụ sản xuất đến việc mạnh dạn thay đổi cây trồng, thực tiễn tại các địa phương cho thấy, lựa chọn đúng cây trồng phù hợp với điều kiện canh tác là yếu tố quan trọng để nâng cao giá trị đất đai. Tại xã Thanh Yên, hướng đi này đang được thể hiện rõ qua sự phát triển của cây bí xanh. Những năm gần đây, thay vì duy trì các loại rau màu nhỏ lẻ, hiệu quả kinh tế chưa cao, nhiều hộ dân đã mạnh dạn đầu tư, mở rộng diện tích bí xanh, từng bước hình thành vùng sản xuất tập trung, hướng tới sản xuất hàng hóa. Toàn xã hiện có 50ha bí xanh. Theo tính toán của nhiều hộ dân, với năng suất khoảng 100 tấn/ha, giá bán dao động từ 8.000 - 10.000 đồng/kg, mỗi vụ bí xanh mang lại nguồn thu đáng kể cho gia đình. Từ kết quả đạt được, địa phương định hướng tiếp tục mở rộng diện tích trồng bí xanh. Đồng thời tăng cường liên kết với doanh nghiệp, từng bước hình thành vùng sản xuất tập trung gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Bà Chu Thị Thanh Xuân, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết: Để nâng cao hiệu quả sử dụng đất tại các xã vùng lòng chảo, ngành Nông nghiệp và Môi trường tỉnh cũng tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương rà soát quỹ đất, lựa chọn cây trồng phù hợp với điều kiện sản xuất và nhu cầu thị trường để triển khai trồng, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Nông nghiệp vùng lòng chảo Điện Biên đang từng bước chuyển dịch theo hướng đa dạng hóa cây trồng, tăng vụ và phát triển sản xuất hàng hóa. Thực tiễn cho thấy, khi lựa chọn đúng cây trồng, phù hợp điều kiện đất đai và gắn sản xuất với nhu cầu thị trường, giá trị trên mỗi đơn vị diện tích được nâng lên, tạo thêm việc làm và thu nhập cho người dân. Đây cũng là hướng đi quan trọng để khai thác hợp lý tiềm năng đất đai, thúc đẩy phát triển nông nghiệp vùng lòng chảo theo hướng hiệu quả và bền vững.