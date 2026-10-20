Nâng cao hiệu quả sử dụng đất an ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thiếu tướng Hà Văn Tuyên, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và doanh trại chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tiếp kết nối trực tuyến đến Công an các tỉnh, thành phố.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thiếu tướng Hà Văn Tuyên nhấn mạnh, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đây là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII của Đảng ủy Công an Trung ương và là năm bản lề bứt phá để thực hiện thắng lợi mục tiêu của Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Để hiện đại hóa lực lượng CAND, công tác bố trí quy hoạch sử dụng quỹ đất, xác định nhu cầu đầu tư xây dựng cơ sở làm việc, trang thiết bị kỹ thuật đóng vai trò là “tiền đề vật chất”, bảo đảm điều kiện sinh hoạt, làm việc và chiến đấu cho toàn lực lượng là nhiệm vụ hết sức quan trọng và cấp thiết…

Tại hội nghị, thừa ủy quyền, Đại tá Chu Bình Thuận, Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và doanh trại đã công bố Quyết định số 6299/QĐ-BCA-H02 ngày 29/9/2026 của Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất an ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức cùng các đại biểu dự hội nghị.

Theo đó, mục tiêu phê duyệt điều chỉnh quy hoạch nhằm hiện thực hóa được các quan điểm, chủ trương, định hướng lớn của Đảng, Nhà nước trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới trên địa bàn từng địa phương, từng vùng và cả nước; đồng thời đảm bảo sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, bảo vệ môi trường sinh thái, phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Bên cạnh đó, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Quy hoạch sử dụng đất an ninh được phê duyệt; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hoàn thiện xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu Quy hoạch đất an ninh để quản lý, giám sát và thực hiện điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất an ninh hiệu quả.

Thiếu tướng Hà Văn Tuyên phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Cục Quản lý xây dựng và doanh trại; lãnh đạo các phòng chức năng thuộc Cục quán triệt, phổ biến các quy định về công tác quản lý doanh trại, nhà và đất và các quy định về công tác đầu tư xây dựng trong CAND; đồng thời giải đáp các vấn đề vướng mắc trong công tác quản lý xây dựng và doanh trại CAND.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức trân trọng cảm ơn đến các Tỉnh ủy, Thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, Sở Nông Nghiệp và Môi trường, các sở, ngành của các địa phương trong thời gian qua đã ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi, phối hợp chặt chẽ để Bộ Công an hoàn thành sớm nhiệm vụ Quy hoạch sử dụng đất an ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 Chính phủ giao.

Đại tá Chu Bình Thuận, Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và doanh trại đã công bố Quyết định số 6299/QĐ-BCA-H02 ngày 29/9/2026 của Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất an ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần thực hiện thời gian tới, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức đề nghị, Công an các đơn vị, địa phương bám sát Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất an ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với tư duy chủ động, đi trước một bước, bảo đảm tầm nhìn dài hạn để triển khai thực hiện hiệu quả.

Cục Quản lý xây dựng và doanh trại chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Bộ có văn bản hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất an ninh thống nhất trong toàn lực lượng. Công an các đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành phố trong quá trình triển khai quy hoạch để tiến hành đồng bộ, thống nhất.

Quang cảnh hội nghị.

Theo đó, quy hoạch phải xuất phát từ nhu cầu thực tế, gắn với nhiệm vụ của từng đơn vị, từng địa bàn; đồng thời, thường xuyên rà soát, cập nhật, điều chỉnh để bảo đảm phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và sự thay đổi trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, khẩn trương xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, chuẩn hóa hồ sơ pháp lý… để phục vụ công tác quản lý, khai thác và sử dụng lâu dài.

Đồng chí Thứ trưởng cũng đề nghị, Công an các đơn vị, địa phương dự tập huấn cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, học tập nghiêm túc để tiếp thu đầy đủ nội dung về công tác quản lý xây dựng và doanh trại trong CAND; đồng thời kiến nghị những nội dung còn chưa phù hợp, bất cập trong quá trình triển khai thực tế về Cục Quản lý xây dựng và doanh trại để nghiên cứu, điều chỉnh…