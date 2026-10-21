Nâng cao hiệu quả sản xuất vụ Đông

Thành viên Hợp tác xã Nông nghiệp Trường Thịnh, phường Phong Châu làm đất chuẩn bị gieo trồng rau an toàn vụ Đông.

Đưa chúng tôi đi thăm ruộng cà chua được trồng theo hàng thẳng tắp đang đậu quả, ông Vũ Xuân Phượng - Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Trường Thịnh, phường Phong Châu chia sẻ: Vụ Đông năm nay chúng tôi trồng chủ yếu các loại cây như cà chua, rau cải, hành, súp lơ... Cây trồng theo tiêu chuẩn VietGAP nên các công đoạn bón phân, tưới nước, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thành viên HTX tuân thủ đúng quy trình, đảm bảo cung cấp đến người tiêu dùng những sản phẩm an toàn, chất lượng. Hiện nay, sản phẩm rau của HTX đã có hợp đồng cung ứng cho một số trường học, doanh nghiệp, siêu thị trên địa bàn tỉnh.

Đối với sản xuất nông nghiệp năm nay, theo đánh giá của ngành Nông nghiệp, thời tiết mưa nhiều dẫn đến các loại cây trồng sinh trưởng chậm bởi số ngày nắng trong năm ít, tiến độ thu hoạch bị chậm, muộn so với kế hoạch. Trước tình hình đó, ngành đã có nhiều biện pháp hướng dẫn bà con như lên luống cao, làm rãnh sâu để thoát nước cho ngô và rau màu; che phủ bạt, nilon đối với diện tích rau, ngô mới trồng để tránh mưa làm nát, thối; chủ động làm phân hữu cơ từ rơm rạ, lá cây, phụ phẩm chăn nuôi... nhằm giảm chi phí. Đồng thời, chỉ đạo các xí nghiệp thủy nông phối hợp với các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, làm thủy lợi nội đồng trong vùng sản xuất vụ Đông; tổ chức kiểm tra, tu bổ, nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy, bảo đảm tiêu thoát nước tốt nhằm khắc phục tình trạng cây vụ Đông bị ngập úng khi có mưa lớn.

Để vụ Đông thực sự đem lại hiệu quả cao, các địa phương phải xác định vụ Đông là vụ sản xuất chính, vì vậy, cần tập trung chỉ đạo sản xuất, bảo đảm hoàn thành kế hoạch, không bỏ diện tích. Phát triển các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao như ngô sinh khối, rau củ theo hình thức rải vụ, gối vụ, tránh tình trạng thu hoạch ồ ạt, tập trung dẫn đến mất giá, rớt giá. Đẩy mạnh liên kết với các doanh nghiệp để tìm kiếm và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm cho bà con. Ngành Nông nghiệp đổi mới nội dung, phương thức chỉ đạo, chuyển từ chỉ đạo sản xuất sang làm kinh tế vụ Đông, bám sát nhu cầu thị trường và điều kiện thời vụ, thực tế đất đai của địa phương; áp dụng các biện pháp kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và có hiệu quả kinh tế cao nhất. Vụ Đông năm 2026, toàn tỉnh dự kiến gieo trồng khoảng 38 nghìn ha, trong đó có 15,1 nghìn ha ngô, 15 nghìn ha rau xanh, còn lại là một số loại cây trồng khác. Trên địa bàn tỉnh đã có nhiều vùng sản xuất vụ Đông mang lại hiệu quả kinh tế cao ở các địa phương như Tam Đảo, Đạo Trù, Tam Dương, Mường Động, Vân Sơn, Yên Trị, Chí Tiên, Hiền Lương, Văn Lang... Theo ông Nguyễn Trường Giang - Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, vụ Đông là vụ sản xuất đặc thù và là lợi thế của các tỉnh phía Bắc, trong đó có Phú Thọ. Trong 3 - 4 tháng, chuyển tiếp nền nhiệt đầu vụ và cuối vụ cho phép gieo trồng đa dạng chủng loại đối với cây trồng: Nhóm rau màu ưa ấm, nhóm ưa lạnh và nhóm trung tính. Không ít vùng nông dân có truyền thống, trình độ thâm canh cao, làm 1 vụ Đông cho thu nhập bằng 3 - 5 lần cấy lúa. Vì vậy, vụ Đông ở Phú Thọ được coi là vụ sản xuất chính, giá trị vụ Đông không ngừng gia tăng qua các năm.

Để đạt mục tiêu, kế hoạch đề ra, ngành Nông nghiệp đề nghị các địa phương khuyến cáo nông dân khi thời tiết tạnh ráo trồng dặm, trồng bù những diện tích cây vụ Đông mới trồng bị gãy, đổ, dập nát do mưa bão. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh kế hoạch sản xuất phù hợp với diễn biến thời tiết; chuẩn bị đủ nguồn giống để đáp ứng yêu cầu của sản xuất và dự phòng trong trường hợp phải gieo trồng lại. Đẩy mạnh áp dụng tiến bộ kỹ thuật canh tác, thực hiện quy trình sản xuất rau, củ, quả an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP, tăng cường sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc hữu cơ, sinh học... Đối với cây rau, bà con nên trồng rải vụ, gối vụ để tránh dư thừa lúc chính vụ, gây rớt giá, giảm hiệu quả kinh tế.

Vụ Đông là vụ sản xuất có thời gian ngắn, đa dạng các loại cây trồng và có giá trị thu nhập cao, ít chịu ảnh hưởng của thiên tai. Thắng lợi trong sản xuất vụ Đông có ý nghĩa quan trọng đối với sự tăng trưởng của ngành Nông nghiệp. Chính vì vậy, không chỉ nỗ lực hoàn thành mục tiêu về diện tích, ngành Nông nghiệp và các địa phương chú trọng nâng cao giá trị kinh tế trong sản xuất vụ Đông, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.