Nâng cao hiệu quả sản xuất chương trình mục tiêu quốc gia

Cơ quan chuyên môn hướng dẫn người dân xã Quài Tở kỹ thuật chăm sóc cây mắc ca.

Hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, xã Quài Tở đã lựa chọn các dự án hỗ trợ phù hợp với định hướng phát triển, mở rộng diện tích cà phê và mắc ca - loại cây trồng chủ lực của tỉnh, ưu tiên hỗ trợ cây giống, phân bón và hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc cho người dân.

Đến nay, xã đã phê duyệt 9 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị. Trong đó, 1 dự án gắn với sản phẩm mắc ca năm 2026; 5 dự án gắn với cà phê Catimor và mắc ca năm 2026; đồng thời điều chỉnh 3 dự án liên kết sản xuất cà phê Catimor, mắc ca năm 2025. Nhờ chú trọng nhu cầu thực tế, hướng dẫn kỹ thuật và kết nối doanh nghiệp bao tiêu, các dự án đang tạo điều kiện để người dân, nhất là hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao hiệu quả sản xuất, hướng tới sinh kế bền vững.

Đoàn giám sát Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát việc hỗ trợ phát triển sản xuất tại xã Quài Tở. Ảnh: C.T.V

Các dự án đã triển khai trồng mới 416,5ha cà phê, đạt 104% chỉ tiêu giao; 443,5ha mắc ca, đạt 111% chỉ tiêu; với tổng số gần 920 hộ tham gia. Trong đó, xã Quài Tở đã hỗ trợ cây giống cà phê trên 290ha và cây giống mắc ca hơn 440ha, bảo đảm nguồn cung theo nhu cầu thông qua các đơn vị cung ứng.

Cùng với hỗ trợ vật tư, xã chỉ đạo Phòng Kinh tế, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phối hợp với đơn vị chủ trì và các bên liên kết hướng dẫn kỹ thuật đào hố, trồng, chăm sóc cây. Lực lượng vũ trang, cán bộ, công chức, viên chức, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân được huy động tham gia chuẩn bị mặt bằng, đào hố, trồng cây, góp phần giảm chi phí đầu tư ban đầu. Hiện nay cây cà phê, mắc ca cơ bản sinh trưởng tốt, tỷ lệ cây sống đạt trên 95%.

Ông Nhữ Duy Đông, Chủ tịch UBND xã Quài Tở cho biết: Việc huy động đồng bộ các lực lượng đã tạo sự đồng thuận, nâng cao quyết tâm thực hiện các dự án, đồng thời giúp người dân giảm bớt khó khăn trong quá trình triển khai sản xuất. Các dự án chú trọng liên kết tiêu thụ sản phẩm được ký kết bao tiêu với các đơn vị; qua đó từng bước khắc phục khó khăn về đầu ra, nâng cao giá trị nông sản. Từ kết quả bước đầu, các dự án hỗ trợ sản xuất đang góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mở rộng vùng nguyên liệu và tạo nền tảng phát triển nông nghiệp hàng hóa.

Đoàn giám sát HĐND xã Búng Lao làm việc tại bản Co Nỏng về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia.

Hỗ trợ người dân phát triển sản xuất theo các chương trình mục tiêu quốc gia, xã Búng Lao đã phê duyệt 22 dự án liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm. Trong đó, 6 dự án mắc ca chuyển tiếp từ xã Chiềng Đông (huyện Tuần Giáo cũ) và 16 dự án trồng mới cà phê, mắc ca.

Thông qua các dự án, xã hỗ trợ người dân trồng mới hơn 400ha cà phê và trên 400ha mắc ca trồng xen cà phê để tạo bóng che, đều vượt kế hoạch tỉnh giao. Cùng với đó, xã chú trọng tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc cây cho hơn 610 hộ dân trên địa bàn xã.

Ông Kiều Xuân Hoàng, Phó Chủ tịch UBND xã Búng Lao nhấn mạnh: Việc hỗ trợ cây giống, vật tư nông nghiệp đúng đối tượng, phù hợp nhu cầu giúp người dân giảm bớt khó khăn ban đầu, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mở rộng sản xuất. Cùng với tổ chức thực hiện, xã chú trọng quản lý nguồn vốn, bảo đảm sử dụng đúng mục đích; công tác thanh, quyết toán tuân thủ quy định hiện hành. Qua đó, các chương trình mục tiêu quốc gia từng bước phát huy hiệu quả, tạo nền tảng phát triển vùng nguyên liệu cà phê, mắc ca, hướng tới nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống người dân.

Lãnh đạo UBND xã Mường Mùn kiểm tra diện tích trồng mắc ca xen cà phê trên địa bàn.

Thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, tỉnh Điện Biên tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách và huy động nguồn lực hỗ trợ người dân phát triển sản xuất. Trong đó, hỗ trợ sản xuất là giải pháp quan trọng nhằm chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, hình thành vùng sản xuất hàng hóa gắn với tiêu thụ sản phẩm, tạo sinh kế bền vững cho người dân, nhất là hộ nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo báo cáo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia đến tháng 9/2026, UBND tỉnh điều chỉnh 4 lần kế hoạch vốn và dự toán kinh phí chi thường xuyên của các năm trước kéo dài sang năm 2026. Tổng vốn ngân sách nhà nước của 3 chương trình giai đoạn 2021 - 2025 được phép chuyển nguồn sang năm 2026 hơn 550 tỷ đồng. Đến ngày 31/8/2026, giải ngân đạt hơn 271 tỷ đồng…

Cán bộ xã Quảng Lâm kiểm tra công tác trồng cây cà phê nhằm phát huy hiệu quả nguồn lực hỗ trợ sản xuất của chương trình mục tiêu quốc gia.

Các chương trình mục tiêu quốc gia đang tạo nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống người dân. Sự chủ động tháo gỡ khó khăn của các cấp, ngành giúp việc sử dụng vốn đúng mục đích và phát huy hiệu quả. Nhất là công tác hỗ trợ sản xuất gắn với chuyển giao kỹ thuật, xây dựng vùng nguyên liệu và liên kết tiêu thụ nông sản góp phần quan trọng vào việc giúp người dân nâng cao thu nhập, thoát nghèo bền vững.