Ngay khi nghị quyết được ban hành, các cấp, ngành liên quan nhanh chóng bắt tay thực hiện các biện pháp cụ thể. Bà Đinh Thị Thu, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) cho biết: Thực hiện Nghị quyết số 09, sở đã tham mưu các văn bản hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, tổng hợp danh mục công trình; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chính quyền cơ sở và người dân trong phát triển thuỷ lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng, tưới tiên tiến, tiết kiệm nước...

Người dân xã Đình Lập kiểm tra hệ thống đường ống dẫn nước tưới được hỗ trợ theo Nghị quyết số 09

Trong quá trình triển khai, Sở NN&MT đã tổ chức 25 lớp tập huấn, tuyên truyền về các nội dung liên quan đến quy định, mức hỗ trợ, điều kiện và trình tự, thủ tục thực hiện chính sách, với 1.556 lượt người tham gia. Cùng với đó, các sở, ngành, tổ chức đoàn thể liên quan, UBND cấp xã lồng ghép tuyên truyền, hướng dẫn triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 09.

Ông Dương Công Chung, Phó Chủ tịch UBND xã Vũ Lễ cho biết: Ngay khi Nghị quyết 09 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn được ban hành, UBND xã phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền đến các thôn, hộ dân và tiến hành rà soát, tổng hợp nhu cầu từ các tổ chức thủy lợi cơ sở và cá nhân có đề xuất hỗ trợ. UBND xã cũng phân công công chức chuyên môn trực tiếp hướng dẫn người dân từ bước lập hồ sơ đăng ký đến khi hoàn thiện thủ tục nghiệm thu; hướng dẫn người dân lựa chọn công nghệ tưới phù hợp với điều kiện địa hình, nguồn nước, loại cây trồng và quy mô sản xuất của từng hộ…

Ông Nguyễn Văn Quỳnh, thôn Hương Cốc, xã Vũ Lễ chia sẻ: Trong những năm qua, gia đình tôi tập trung phát triển cây đào cảnh. Đây là loại cây đòi hỏi chăm sóc cẩn thận, trong đó có việc đảm bảo nước tưới. Sau khi được cơ quan chuyên môn của xã tuyên truyền, hướng dẫn, năm 2026, gia đình tôi đã triển khai mô hình tưới tiết kiệm nước tiên tiến. Trong đó nhà nước hỗ trợ gần 20 triệu đồng, còn lại gia đình đối ứng để đầu tư hệ thống tưới hiện đại. Từ khi lắp đặt hệ thống tưới, gia đình giảm được nhiều thời gian tưới cây cũng như lượng nước tưới tản đều đến gần 500 cây.

Nghị quyết số 09 tập trung vào các nội dung chính: hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình tích trữ nước; hỗ trợ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước; hỗ trợ đầu tư xây dựng cống và kiên cố kênh mương. Cụ thể, tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng công trình tích trữ nước được miễn tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất xây dựng công trình; tổ chức thuỷ lợi cơ sở đầu tư xây dựng công trình tích trữ nước được hỗ trợ 100% chi phí thiết kế và chi phí máy thi công; hỗ trợ 50% chi phí vật liệu, máy thi công và thiết bị để đầu tư xây dựng hệ thống tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng cạn; hỗ trợ 50% chi phí để san phẳng đồng ruộng...

Cùng với gia đình ông Quỳnh, từ khi triển khai thực hiện nghị quyết đến nay, xã Vũ Lễ đã triển khai thành công 8 mô hình tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng và triển khai 11 tuyến mương thuỷ lợi. Việc hỗ trợ xây dựng hệ thống kênh mương và mô hình tưới tiên tiến, tiết kiệm nước góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất các loại cây trồng như: đào cảnh, cây ăn quả của người dân trên địa bàn xã.

Không chỉ ở Vũ Lễ, việc thực hiện Nghị quyết số 09 ở một số xã trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất. Theo số liệu của Sở NN&MT, từ khi triển khai thực hiện Nghị quyết 09 đến nay, toàn tỉnh có 57 công trình đã hoàn thành, 137 công trình đang thực hiện (gồm các công trình kiên cố hoá kênh mương; tưới tiên tiến, tiết kiệm nước...) với tổng kinh phí trên 71 tỷ đồng.

Nước tưới có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sản xuất nông nghiệp của người dân. Các công trình kênh mương, cống, tưới tiên tiến, tưới tiết kiệm hoàn thành đưa vào sử dụng góp phần quan trọng vào việc nâng cao hiệu quả cung cấp nước tưới cho cây trồng. Từ đó góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, thu nhập cho người dân cũng như góp phần từng bước hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.