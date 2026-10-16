Nâng cao hiệu quả quy chế phối hợp giữa Công an TP Đà Nẵng và Tiểu ban ANTT đường sắt Đà Nẵng

Lãnh đạo 2 đơn vị ký kết quy chế phối hợp trong giai đoạn mới.

Trong những năm qua, Công an TP Đà Nẵng và Tiểu ban ANTT đường sắt Đà Nẵng đã triển khai thực hiện có hiệu quả 2 QCPH về công tác bảo đảm ANTT, ATGT đường sắt. Trên cơ sở QCPH được ký kết, hai đơn vị đã chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch, xác định nội dung và trách nhiệm phối hợp, trọng tâm là bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước, PCCC, đảm bảo TTATGT; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên lĩnh vực đường sắt. Công tác phối hợp, trao đổi thông tin cơ bản được triển khai thực hiện nghiêm túc, bảo đảm thực hiện đúng quy chế, kế hoạch phối hợp đã ký kết...

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Trần Minh Nguyên nhấn mạnh, để nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong thời gian tới, Công an các đơn vị, địa phương và các đơn vị thuộc ngành đường sắt cần phối hợp rà soát, nhận diện rõ các nguy cơ có thể ảnh hưởng đến ANTT và an toàn hoạt động đường sắt; kịp thời phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch và các hành vi vi phạm pháp luật.

Theo QCPH được ký kết, trong thời gian tới, 2 đơn vị tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp liên ngành; tăng cường trao đổi thông tin hai chiều về tình hình an ninh an toàn đường sắt và tăng cường phối hợp đấu tranh, phòng ngừa, phát hiện và xử lý tội phạm liên quan. Cạnh đó, cùng nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực giao thông đường sắt; trọng tâm là công tác quản lý hoạt động kinh doanh vận tải và công tác quản lý kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt; tập trung phối hợp kiểm tra, rà soát, thống kê các lối đi tự mở, lấn chiếm hoặc vi phạm hành lang an toàn giao thông để đề xuất, kiến nghị phương án xử lý phù hợp; tiếp tục phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn đối với hệ thống hạ tầng đường sắt, nhà ga, hệ thống thông tin tín hiệu, mục tiêu trọng điểm cung cầu, cung đường; phối hợp trong công tác PCCC; triển khai các giải pháp kỹ thuật phòng, chống tội phạm, phòng, chống khủng bố trên lĩnh vực đường sắt; tổ chức diễn tập các phương án xử lý tình huống an ninh an toàn…

Dịp này, Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam trao tặng Giấy khen cho 6 tập thể và 9 cá nhân thuộc hai đơn vị đã có nhiều thành tích trong công tác phối hợp đảm bảo ANTT, ATGT thời gian qua.