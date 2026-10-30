Nâng cao hiệu quả quản trị trường học sau sắp xếp ở Thanh Miếu

Ổn định tổ chức, thống nhất quản lý

Từ ngày 1/9/2026, các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn phường Thanh Miếu chính thức hoạt động theo mô hình tổ chức mới. Sau sắp xếp, toàn phường có 4 trường công lập, gồm 1 trường mầm non, 2 trường tiểu học và 1 trường trung học cơ sở, với tổng số 288 lớp, nhóm lớp, 9.396 học sinh và trẻ em. Các trường tổ chức hoạt động tại 20 cơ sở, gồm trường chính và các phân hiệu.

Cô và trò Trường Tiểu học Thanh Miếu 1 thi đua dạy tốt, học tốt.

Ngay sau sắp xếp, cả 4 trường khẩn trương kiện toàn bộ máy, thành lập các tổ chuyên môn, tổ văn phòng, phân công nhiệm vụ và thực hiện bàn giao cơ sở vật chất, tài sản, hồ sơ theo quy định. Hoạt động dạy và học cơ bản ổn định, không gián đoạn trong những tuần đầu năm học 2026-2027. Các trường xây dựng kế hoạch giáo dục, triển khai chương trình theo quy định; tỷ lệ huy động học sinh ra lớp và duy trì sĩ số tại các trường phổ thông đạt 100%. Sinh hoạt chuyên môn được duy trì, tăng cường phối hợp giữa trường chính và các phân hiệu nhằm thống nhất nền nếp, chia sẻ học liệu, kinh nghiệm giảng dạy.

Tại Trường Tiểu học Thanh Miếu 1, việc tổ chức lại được thực hiện trên cơ sở sắp xếp 4 trường tiểu học theo Quyết định số 1312/QĐ-UBND ngày 24/8/2026 của Chủ tịch UBND phường Thanh Miếu.

Cô giáo Đỗ Thị Thủy - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thanh Miếu 1 cho biết: “Nhà trường hiện có 1 trường chính và 3 phân hiệu là Bạch Hạc, Sông Lô, Hòa Bình; mỗi phân hiệu có một phó hiệu trưởng phụ trách. Năm học 2026-2027, trường có 60 lớp với 1.853 học sinh, 100% số lớp học 2 buổi/ngày. Đảng ủy nhà trường được thành lập với 86 đảng viên, gồm 4 chi bộ trực thuộc; đội ngũ cán bộ, đảng viên, viên chức cơ bản ổn định tư tưởng, đoàn kết, thống nhất. Nhà trường duy trì Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đổi mới sinh hoạt chuyên môn, khảo sát chất lượng, dự giờ, hỗ trợ giáo viên; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng học liệu số và phân tích kết quả theo từng khối lớp, phân hiệu để điều chỉnh hoạt động dạy học”.

Đẩy mạnh Chuyển đổi số trong giảng dạy và học tập tại các trường học trên địa bàn phường Thanh Miếu.

Tuy nhiên, chất lượng giáo dục giữa các phân hiệu chưa đồng đều; việc thống nhất kế hoạch dạy học, kiểm tra, đánh giá và thi đua cần thêm thời gian. Khoảng cách địa lý cũng gây khó khăn cho công tác kiểm tra, dự giờ và điều phối chuyên môn.

Để khắc phục, nhà trường tiếp tục hoàn thiện quy chế phối hợp, duy trì giao ban định kỳ, tăng cường sinh hoạt chuyên môn liên phân hiệu, tổ chức dạy minh họa và phân công giáo viên cốt cán hỗ trợ đồng nghiệp. Đồng thời, phân tích kết quả khảo sát theo từng khối lớp, điểm trường để kịp thời điều chỉnh, nâng cao chất lượng giáo dục.

Tháo gỡ khó khăn về nhân lực, cơ sở vật chất

Sau sắp xếp, các trường ở Thanh Miếu có 568 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, nhưng vẫn thiếu 16 giáo viên và 27 nhân viên, chủ yếu ở các vị trí giáo viên Giáo dục thể chất, Tiếng Anh, giáo viên văn hóa, nhân viên y tế, thư viện, công nghệ thông tin và văn thư. Để khắc phục, các trường chủ động điều chuyển, bố trí giáo viên dạy liên phân hiệu và hợp đồng bổ sung nhân sự theo quy định.

Cơ sở vật chất giữa trường chính và các phân hiệu chưa đồng đều do mức độ đầu tư trước đây khác nhau. Một số công trình xuống cấp, hệ thống điện, mái, trần, nhà vệ sinh cần sửa chữa; thiết bị dạy học và công nghệ thông tin còn thiếu, cũ, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu đổi mới giáo dục.

Tại Trường Tiểu học Thanh Miếu 1, dãy nhà hành chính quản trị và hai dãy nhà lớp học ở Phân hiệu Bạch Hạc đã xuống cấp; hệ thống điện nhà đa năng bị hư hỏng. Bếp ăn bán trú nằm cách xa lớp học, chưa có lối đi có mái che. Trường chính và cả ba phân hiệu chưa có mái che sân trường hoặc nhà đa năng phục vụ các hoạt động ngoài giờ lên lớp. Tại Phân hiệu Sông Lô, tường rào, bàn ghế phòng đọc và thư viện cũng cần được đầu tư.

Nhu cầu sửa chữa, cải tạo còn được ghi nhận tại các trường khác trên địa bàn. Trường Mầm non Thanh Miếu cần ưu tiên sửa chữa 6 phòng học và hạng mục bán trú xuống cấp tại Phân hiệu Bạch Hạc, khắc phục mái dột, thấm và hệ thống thoát nước tại nhiều phân hiệu. Trường Tiểu học Thanh Miếu 2 cần sửa chữa một số hạng mục tại Phân hiệu Chính Nghĩa, xây mới nhà lớp học 3 tầng tại Phân hiệu Thọ Sơn, đồng thời cải tạo bếp ăn bán trú và các dãy lớp học. Trường Trung học cơ sở Thanh Miếu đề xuất nâng cao sân trường tại Phân hiệu Sông Lô.

Cùng với sửa chữa công trình, các trường đề xuất bổ sung máy tính, màn hình hiển thị và thiết bị dạy học. Đây là điều kiện cần thiết để tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương pháp giảng dạy và triển khai chuyển đổi số trong quản lý, dạy học.

Các trường phối hợp với Trạm Y tế và Công an phường chăm sóc sức khỏe học sinh, phòng chống dịch bệnh, tai nạn thương tích, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông.

Tại các bếp ăn bán trú, quy trình kiểm thực ba bước, lưu mẫu thức ăn và công khai thực đơn được thực hiện nghiêm túc.

Thời gian tới, các nhà trường tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý, sử dụng hợp lý đội ngũ và thiết bị giữa các phân hiệu; tăng cường kiểm tra chuyên môn, giám sát bán trú, an toàn thực phẩm và an ninh trường học. Cùng với đó, cần thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, giáo viên, nhân viên, nhất là những người được điều động giữa các cơ sở; phối hợp chặt chẽ với ban đại diện cha mẹ học sinh để tạo sự đồng thuận trong quá trình vận hành mô hình mới.

Sắp xếp mạng lưới trường học mới là bước đầu của quá trình đổi mới quản trị giáo dục. Hiệu quả của việc tinh gọn đầu mối cần được thể hiện bằng chất lượng dạy và học, khả năng sử dụng hiệu quả nguồn lực, điều kiện học tập an toàn và sự đồng đều giữa các phân hiệu. Đây là những yếu tố quyết định để mô hình trường học sau sắp xếp vận hành ổn định, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương.