Nâng cao hiệu quả quản lý vận tải qua thiết bị giám sát hành trình và camera

Hiện nay, hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ trên địa bàn tỉnh phát triển khá đa dạng với nhiều loại hình: Kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định, xe buýt, xe taxi, xe hợp đồng và vận tải hàng hóa bằng xe ô tô. Trong đó, có 133 tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh kết nối Sơn La đi 18 tỉnh, thành phố với hơn 70 đơn vị vận tải trong và ngoài tỉnh tham gia khai thác; riêng tỉnh Sơn La có 13 đơn vị tham gia vận tải hành khách tuyến cố định, khai thác trên 93 tuyến liên tỉnh, nội tỉnh với 244 xe. Các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh đã chủ động ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cấp hệ thống giám sát nhằm kiểm soát chặt chẽ chất lượng dịch vụ, bảo đảm an toàn cho hành khách và tài sản của doanh nghiệp.

Nhân viên Công ty cổ phần Xe khách số I Sơn La theo dõi hệ thống giám sát hành trình.

Với hơn 20 năm hoạt động trong lĩnh vực vận tải hành khách, Công ty cổ phần Xe khách số 1 Sơn La luôn chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin và nâng cấp trang thiết bị phục vụ công tác quản lý, điều hành. Hiện nay, Công ty đang có 124 phương tiện vận tải hành khách từ 16-47 chỗ, gồm: 64 xe buýt khai thác 5 tuyến nội tỉnh, 45 xe chạy các tuyến cố định và 15 xe hợp đồng.

Hệ thống camera giám sát trực tuyến trên xe của Công ty Cổ phần Xe khách số I Sơn La.

Ông Nguyễn Minh Thư, Giám đốc Công ty cổ phần Xe khách số I Sơn La, thông tin: Năm 2011, Công ty triển khai lắp đặt thiết bị giám sát hành trình và tiếp tục tích hợp hệ thống camera giám sát cửa lên xuống, khoang hành khách. Từ năm 2022 đến nay, toàn bộ hệ thống đã được thay mới bằng camera góc rộng thế hệ mới, kết hợp máy in hóa đơn điện tử trên xe. Hiện nay, đơn vị sử dụng phần mềm theo dõi toàn diện trong và ngoài phương tiện, với dữ liệu hình ảnh được truyền về máy chủ liên tục, lưu trữ tối thiểu 1 năm, với chi phí duy trì khoảng 2,4 - 2,5 triệu đồng/xe/năm. Hệ thống này đóng vai trò như một "kênh điều hành trung tâm" trực tuyến, giúp kiểm soát chặt chẽ quy trình vận hành, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh ngay các sai phạm của lái xe, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và ý thức chấp hành pháp luật của lái xe.

Nhân viên trực tổng đài Công ty TNHH Thương mại và Du lịch di chuyển xanh Tây Bắc theo dõi giám sát hành trình để phân luồng, điều tiết xe hợp lý.

Còn Công ty TNHH Thương mại và Du lịch di chuyển xanh Tây Bắc là doanh nghiệp chuyên kinh doanh dịch vụ taxi điện trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, doanh nghiệp quản lý 640 xe taxi các loại, gồm: Gần 100 xe 7 chỗ và trên 600 xe taxi điện 4 chỗ. Với mạng lưới dịch vụ rộng khắp toàn tỉnh, nhận đặt xe qua tổng đài và ứng dụng đặt xe trực tuyến, mỗi ngày doanh nghiệp phục vụ bình quân khoảng 1.000 chuyến xe.

Ông Dương Tất Thắng, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Du lịch di chuyển xanh Tây Bắc, cho biết: Hiện nay 100% phương tiện kinh doanh của đơn vị đều lắp camera, giám sát hành trình tích hợp phần mềm Giám sát hành trình Adsun. Hệ thống hỗ trợ bộ phận điều hành theo dõi sơ đồ bản đồ, hành trình di chuyển của các lái xe và lưu trữ dữ liệu hành trình trong vòng tối thiểu 1 năm.

Trực tiếp nhận thông tin đặt xe qua tổng đài, chị Khúc Thị Trang, nhân viên Công ty TNHH Thương mại và Du lịch di chuyển xanh Tây Bắc, chia sẻ: Nhờ hệ thống giám sát hành trình, chúng tôi hỗ trợ tài xế định vị chính xác điểm đón, trả khách và nắm bắt chính xác lịch trình di chuyển theo thời gian thực. Đây cũng là "trợ thủ" đắc lực giúp tổng đài giải quyết minh bạch mọi phản hồi về cước phí và hỗ trợ hành khách tìm lại tài sản thất lạc.

Toàn bộ hành trình di chuyển đều được hệ thống giám sát hành trình ghi nhận minh bạch, mang lại sự an tâm cho khách hàng và cũng đảm bảo quyền lợi cho tài xế trước những tình huống va chạm bất ngờ trên đường hoặc những hiểu lầm không đáng có về cước phí. Việc lắp đặt hệ thống giám sát hành trình còn giúp các lái xe tự giác nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ và chuẩn mực hơn trong thái độ phục vụ hành khách.

Lái xe Công ty TNHH Thương mại và Du lịch di chuyển xanh Tây Bắc kiểm tra camera giám sát hành trình.

Sự chủ động của các doanh nghiệp đã góp phần đưa hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh được chuẩn hóa, đi vào nền nếp. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh, toàn bộ 3.525 phương tiện kinh doanh vận tải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình; có 1.010 xe ô tô chở người từ 8 chỗ trở lên kinh doanh vận tải hành khách, xe ô tô đầu kéo lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, đạt 100% theo quy định tại Khoản 2 Điều 35 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Các doanh nghiệp kinh doanh vận tải duy trì hệ thống giám sát hành trình và lưu trữ dữ liệu theo đúng quy định.

Tiếp tục siết chặt công tác quản lý và chuẩn hóa các tiêu chuẩn kỹ thuật, ngày 13/8/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 319/2026/NĐ-CP quy định chi tiết về thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe và thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách. Ông Bùi Trọng Thắng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, cho biết: Ngày 19/8/2026, Sở Xây dựng đã ban hành văn bản về việc thực hiện Nghị định số 319/2026/NĐ-CP yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện rà soát hiện trạng việc chấp hành các quy định thuộc phạm vi quản lý của đơn vị; xây dựng kế hoạch đầu tư, nâng cấp hoặc thay thế thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách trên phương tiện bảo đảm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn theo quy định; tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho lái xe, nhân viên phục vụ trên xe và các bộ phận có liên quan để triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ theo lộ trình của Nghị định.

Thực hiện nghiêm các quy định về lắp đặt, quản lý, khai thác, truyền dẫn và lưu trữ dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe và thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách; bảo đảm dữ liệu được duy trì liên tục, chính xác, phục vụ công tác quản lý nhà nước và hoạt động của đơn vị theo quy định. Hệ thống dữ liệu giám sát hành trình được kết nối về Cục Cảnh sát giao thông quản lý theo quy định.

Tuân thủ nghiêm các quy định và chủ động ứng dụng công nghệ đã giúp các doanh nghiệp vận tải nâng cao năng lực quản trị, giúp cơ quan nhà nước nâng cao hiệu quả quản lý, đồng thời góp phần xây dựng môi trường giao thông minh bạch, an toàn trên địa bàn tỉnh.