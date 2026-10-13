Nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành và khai thác Cổng thông tin du lịch thông minh

Cuộc họp nhằm triển khai Quyết định số 1708/QĐ-UBND ngày 13/9/2026 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý Cổng thông tin du lịch thông minh tỉnh Lạng Sơn.

Đại diện lãnh đạo VNPT Lạng Sơn phát biểu tại cuộc họp

Cổng thông tin du lịch thông minh Lạng Sơn là nền tảng số chính thức hỗ trợ công tác quản lý, quảng bá du lịch và phục vụ du khách, có địa chỉ truy cập tại Cổng Thông tin du lịch Lạng Sơn (https://langsontourism.com.vn) và ứng dụng di động (App) "Lang Son Tourism".

Lãnh đạo Hiệp hội Du lịch tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Đây là công cụ chuyển đổi số quan trọng, không chỉ hỗ trợ du khách dễ dàng tra cứu, tiếp cận các điểm đến, sản phẩm, dịch vụ mà còn phục vụ hiệu quả công tác quản lý và xúc tiến du lịch địa phương.

Tuy nhiên, bên cạnh hạ tầng công nghệ, tính hiệu quả của cổng phụ thuộc lớn vào chất lượng dữ liệu, trách nhiệm cập nhật thông tin thường xuyên và sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan quản lý với doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch.

Lãnh đạo UBND xã Bắc Sơn phát biểu tại cuộc họp

Thảo luận tại cuộc họp, các đại biểu đã phân tích thực trạng, làm rõ những vướng mắc và đề xuất nhiều giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Cổng thông tin du lịch thông minh trong thời gian tới.

Các ý kiến tập trung vào việc: hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật; phân quyền quản lý tài khoản; kết nối, chia sẻ dữ liệu liên thông với các hệ thống của tỉnh; đảm bảo an ninh mạng, an toàn thông tin và đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh du lịch xứ Lạng…

Lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, lãnh đạo Sở VHTT&DL ghi nhận và tiếp thu toàn bộ các ý kiến đóng góp để hoàn thiện kế hoạch chi tiết, trình UBND tỉnh triển khai thực hiện. Lãnh đạo Sở VHTT&DL cũng bày tỏ mong muốn các cơ quan, đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; đồng thời nghiên cứu cơ chế khuyến khích các cơ sở lưu trú, điểm tham quan, doanh nghiệp dịch vụ chủ động cập nhật thông tin sản phẩm; có kiểm duyệt phù hợp trước khi đăng tải.

Sở VHTT&DL cũng đề nghị VNPT Lạng Sơn khẩn trương rà soát, nâng cấp các tính năng, tiện ích hiện có nhằm phục vụ trực tiếp nhu cầu tra cứu của du khách; đảm bảo kết nối, tích hợp dữ liệu đúng quy chuẩn kỹ thuật của tỉnh; hướng dẫn công tác bảo mật thông tin cá nhân và phối hợp xây dựng các giải pháp tối ưu hóa nội dung, góp phần lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh, thương hiệu du lịch Lạng Sơn đến với du khách trong và ngoài nước.