Không chỉ đáp ứng nhu cầu giao thương, tiêu dùng của người dân, hệ thống chợ còn cần được đầu tư đồng bộ, đổi mới phương thức quản lý, bảo đảm an toàn, văn minh thương mại và phát huy những giá trị kinh tế, văn hóa đặc trưng của địa phương.

Xây dựng môi trường kinh doanh an toàn, văn minh

Lào Cai hiện có 160 chợ truyền thống đang hoạt động, gồm 1 chợ hạng I, 14 chợ hạng II và 145 chợ hạng III. Đây là mạng lưới hạ tầng thương mại quan trọng, góp phần lưu thông hàng hóa, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, tạo việc làm và duy trì sinh kế cho hàng nghìn hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Yên Bình trao đổi với tiểu thương về công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Một trong những cơ sở quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý chợ tại Lào Cai là Quyết định 27/2026/QĐ-UBND của UBND tỉnh, có hiệu lực từ ngày 5/5/2026, quy định chi tiết một số nội dung về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh. Điểm đáng chú ý của Quyết định là phân cấp trách nhiệm quản lý chợ cho UBND cấp xã, từ đầu tư xây dựng, tổ chức kinh doanh, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đến ban hành nội quy và xây dựng phương án giá dịch vụ.

Việc phân cấp này tạo điều kiện để chính quyền cơ sở chủ động hơn trong quản lý, khai thác và phát triển chợ; gắn trách nhiệm của địa phương với hiệu quả hoạt động của từng công trình. Tuy nhiên, để thực hiện tốt nhiệm vụ, các xã, phường cần nâng cao năng lực quản lý, tăng cường kiểm tra, giám sát và phối hợp với các cơ quan chuyên môn trong giải quyết những vấn đề phát sinh.

Chợ truyền thống là nơi tạo sinh kế cho các tiểu thương.

Tại xã Yên Bình, trên địa bàn hiện có 2 chợ với tổng số 55 hộ kinh doanh. Trong đó, chợ trung tâm huyện Yên Bình (cũ) là mô hình chợ an toàn thực phẩm. Đây là những địa điểm phục vụ nhu cầu mua bán, trao đổi hàng hóa thường xuyên của người dân. Việc phân cấp quản lý đặt ra yêu cầu địa phương phải chủ động hơn trong tổ chức hoạt động, sắp xếp các hộ kinh doanh, quản lý tài sản, bảo đảm vệ sinh môi trường và an ninh trật tự, từng bước nâng cao chất lượng phục vụ. Cùng với hoàn thiện cơ chế quản lý, việc nâng cao năng lực cho đội ngũ quản lý chợ và các hộ kinh doanh cũng có ý nghĩa quan trọng.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Chủ tịch UBND xã Yên Bình cho biết: Chúng tôi đã vận động các tiểu thương thực hiện nghiêm việc kinh doanh thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, bảo đảm điều kiện vệ sinh trong quá trình bảo quản và bày bán hàng hóa; duy trì vệ sinh môi trường trong khu vực chợ. Đồng thời, địa phương cũng thường xuyên rà soát, đánh giá các tiêu chí của mô hình để kịp thời khắc phục hạn chế; giữ vững danh hiệu chợ an toàn thực phẩm, đáp ứng nhu cầu mua sắm an toàn của nhân dân.

Việc thanh toán không dùng tiền mặt đang dần phổ biến tại các chợ truyền thống.

Xác định nâng cao hiệu quả quản lý chợ không chỉ dừng ở việc tổ chức hoạt động mua bán mà còn phải bảo đảm các điều kiện kinh doanh an toàn, văn minh, thời gian qua, Sở Công Thương đã tích cực tuyên truyền công tác quản lý và phát triển chợ trên địa bàn tỉnh. Những quy định về bảo vệ môi trường, thu gom và xử lý chất thải, bảo đảm vệ sinh khu vực kinh doanh, phòng cháy, chữa cháy được phổ biến kịp thời. Các nội dung về pháp luật kinh doanh hàng hóa, niêm yết giá, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cũng được cập nhật; đồng thời, trao đổi về kỹ năng thương mại điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt.

Ông Trịnh Văn Thành - Phó Giám đốc Sở Công Thương nhấn mạnh: Trong giai đoạn hiện nay, việc quản lý chợ đặt ra yêu cầu tăng cường phối hợp giữa các cấp, các ngành, chính quyền địa phương, đơn vị quản lý chợ và các hộ kinh doanh. Ngành công thương đã tăng cường tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và thực hành văn minh thương mại; cập nhật kiến thức pháp luật, kỹ năng kinh doanh, giao tiếp, ứng xử và phục vụ khách hàng, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Phát triển hạ tầng, gắn kết kinh tế với bảo tồn bản sắc

Chợ truyền thống là nơi giao thương hàng hóa nông sản địa phương.

Đề cập đến định hướng phát triển chợ trong bối cảnh mới, Thạc sĩ Hoàng Việt Hà, giảng viên chính Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương (Bộ Công Thương) cho biết: Mỗi địa phương cần xác định đúng lợi thế và vai trò của từng loại hình chợ để có phương thức phát triển phù hợp. Chợ truyền thống sở hữu những giá trị riêng mà các loại hình thương mại hiện đại khó thay thế, như khả năng giao dịch trực tiếp, trải nghiệm thực tế hàng hóa, tính cộng đồng và sự gắn kết với đời sống văn hóa địa phương.

Theo đó, thay vì áp dụng một mô hình quản lý đồng nhất, cần căn cứ vào đặc điểm địa lý, dân cư, kinh tế và văn hóa để định vị chức năng từng khu chợ. Chợ dân sinh tập trung phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân; chợ đầu mối phát huy vai trò kết nối cung cầu, phân phối hàng hóa; chợ vùng cao, chợ biên giới và chợ đặc sản cần khai thác lợi thế về sản vật, văn hóa và du lịch.

Đối với Lào Cai, phát triển hệ thống chợ cần gắn với đặc điểm kinh tế, văn hóa và lợi thế của từng vùng. Đặc biệt, các chợ phiên vùng cao, chợ biên giới và chợ gắn với khu vực sản xuất nông sản đặc sản cần được quan tâm đầu tư theo hướng vừa bảo đảm điều kiện kinh doanh, vừa giữ gìn những giá trị văn hóa truyền thống. Những phiên chợ như Bắc Hà, Cán Cấu từ lâu không chỉ là nơi trao đổi, mua bán hàng hóa còn là không gian sinh hoạt cộng đồng, giao lưu văn hóa, ẩm thực, trang phục và phong tục tập quán của đồng bào các dân tộc.

Những phiên chợ còn là nơi giao lưu văn hóa.

Vì vậy, trong quá trình cải tạo, nâng cấp, cần chú trọng bảo tồn kiến trúc, không gian và những nét sinh hoạt đặc trưng, tránh hiện đại hóa một cách đồng loạt làm mất đi bản sắc vốn có. Đồng thời, cần tăng cường kết nối chợ với các tuyến, điểm du lịch, làng nghề truyền thống, vùng sản xuất đặc sản và sản phẩm OCOP. Việc hình thành các không gian giới thiệu nông sản, dược liệu, ẩm thực, hàng thủ công truyền thống sẽ góp phần nâng cao giá trị hàng hóa, mở rộng thị trường tiêu thụ và tạo thêm sức hấp dẫn cho du lịch địa phương.

Cùng với đổi mới công tác quản lý, phát triển hạ tầng thương mại được xác định là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao năng lực lưu thông, phân phối hàng hóa và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Ngày 9/6/2026, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Kế hoạch 282 thực hiện Đề án 07-ĐA/TU của Tỉnh ủy về “Xây dựng Lào Cai trở thành cực tăng trưởng, trung tâm kết nối giao thương kinh tế giữa Việt Nam và các nước ASEAN với vùng Tây Nam - Trung Quốc giai đoạn 2026 - 2030”. Theo kế hoạch, tỉnh xác định nhiệm vụ đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng thương mại, trong đó nâng cấp 5 chợ hạng II thành chợ hạng I; xây mới 26 chợ, gồm 3 chợ đầu mối nông sản và 23 chợ dân sinh; đồng thời xây mới 10 siêu thị, 4 trung tâm thương mại và 200 cửa hàng tự chọn.

Có thể thấy, nâng cao hiệu quả quản lý và phát triển chợ truyền thống là nhiệm vụ tổng hợp, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành và chính quyền địa phương. Với định hướng phát triển đồng bộ, phù hợp đặc điểm từng địa bàn, hệ thống chợ truyền thống Lào Cai tiếp tục là hạ tầng thương mại thiết yếu, động lực thúc đẩy lưu thông hàng hóa, phát triển kinh tế địa phương, tạo sinh kế cho người dân và gìn giữ bản sắc văn hóa vùng cao trong quá trình hội nhập.