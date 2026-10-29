Nâng cao hiệu quả quản lý trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia

Hội đàm định kỳ năm 2026 giữa Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng và Bộ Chỉ huy Hiến binh tỉnh Mondulkiri. Ảnh: TTXVN phát

Tại hội đàm, hai bên khẳng định, thời gian qua, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng và Bộ Chỉ huy Hiến binh tỉnh Mondulkiri đã triển khai hiệu quả các nội dung trong Biên bản Hội đàm đã ký. Hai lực lượng thường xuyên trao đổi thông tin liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ biên giới; phối hợp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và đấu tranh với các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, an toàn tuyến biên giới giữa hai tỉnh.

Bên cạnh đó, hai bên duy trì các hoạt động thăm hỏi, chúc mừng nhân dịp lễ, Tết truyền thống của mỗi nước; tổ chức gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm công tác. Những hoạt động này góp phần củng cố tình đoàn kết, hữu nghị, sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa cán bộ, chiến sĩ hai lực lượng, tạo nền tảng thuận lợi cho việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, tại hội đàm, hai bên thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi thông tin, phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới theo các hiệp định, hiệp ước và thỏa thuận về biên giới mà Chính phủ hai nước đã ký kết. Đồng thời, tăng cường phối hợp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và đấu tranh với các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép, mua bán người, ma túy, mua bán và vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ, khai thác tài nguyên trái phép và các hành vi vi phạm pháp luật khác…

Đại diện Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng và Bộ Chỉ huy Hiến binh tỉnh Mondulkiri tiến hành ký kết Biên bản hội đàm. Ảnh: TTXVN phát

Đối với trường hợp công dân Việt Nam vi phạm trên địa bàn tỉnh Mondulkiri chưa đến mức phải xử lý theo pháp luật Campuchia, hai bên đề xuất phối hợp trao trả qua cửa khẩu để phía Việt Nam tiếp nhận, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đặc biệt, hai bên thống nhất quan tâm tham mưu cấp trên và chính quyền địa phương đẩy mạnh hoạt động kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới, tạo điều kiện để nhân dân hai nước giao lưu, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần vun đắp tình hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai bên biên giới.

Phát biểu tại hội đàm, Đại tá Nguyễn Thành Đính, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng cảm ơn Thiếu tướng Tiêu Chăn Đa Ra, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Hiến binh tỉnh Mondulkiri cùng đoàn đại biểu đã dành thời gian thăm, làm việc; đồng thời khẳng định mong muốn hai lực lượng tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hữu nghị, hợp tác, phối hợp chặt chẽ, nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ biên giới, giữ vững an ninh, trật tự trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững.