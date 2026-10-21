Nâng cao hiệu quả quản lý thủy sản trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Thị Cát Tiên chủ trì buổi làm việc. Ảnh: B.Nguyên

Đối với Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển thủy sản đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trọng tâm là phát triển thủy sản theo hướng bền vững, gắn với bảo vệ môi trường và nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động nuôi trồng. Riêng dự án sắp xếp lại vùng nuôi cá lồng bè trên hồ Trị An, giai đoạn 1 đã được phê duyệt kết quả.

Giai đoạn 2 sẽ tập trung triển khai các phương án sắp xếp, di dời và giải tỏa lồng bè dôi dư. Trong thực tế triển khai còn một số vướng mắc, khó khăn về cơ sở pháp lý, chính sách hỗ trợ và sinh kế người dân, đòi hỏi sự đồng bộ với công tác quản lý, khai thác và bảo vệ tài nguyên nước.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Cát Tiên yêu cầu các đơn vị rà soát toàn diện thực trạng nuôi trồng thủy sản trên địa bàn thành phố; thống kê số lượng hồ, đập, đơn vị quản lý, các vùng nuôi, số hộ và lồng bè nuôi thủy sản trên sông, hồ. Nội dung cần chú trọng là đánh giá điều kiện an toàn trong nuôi trồng, tăng cường quản lý nguồn thức ăn thủy sản, làm rõ hoạt động thu mua, tiêu thụ và xuất khẩu sản phẩm. Đây sẽ là cơ sở để nâng cao hiệu quả quản lý và định hướng phát triển thủy sản trên địa bàn thành phố trong thời gian tới.