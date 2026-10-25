Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính, chăm lo người lao động ngành Công Thương

Công đoàn Công Thương Việt Nam hiện quản lý, chỉ đạo 14 công đoàn tập đoàn kinh tế, tổng công ty trực thuộc và 465 công đoàn cơ sở, với 144.684 đoàn viên và 139.685 lao động. Trong đó, 333 công đoàn cơ sở trực thuộc công đoàn tập đoàn, tổng công ty và 132 công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Công Thương Việt Nam.

9 tháng năm 2026, Công đoàn Công Thương Việt Nam tiếp tục triển khai công tác quản lý, phân phối nguồn thu theo quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, bảo đảm công khai, minh bạch và hướng về cơ sở. Theo cơ chế phân phối được báo cáo, công đoàn cơ sở được sử dụng 75% kinh phí công đoàn và 70% đoàn phí công đoàn.

Trong thời gian tới, Công đoàn Công Thương Việt Nam định hướng các cấp công đoàn đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác tài chính, nâng cao hiệu quả quản lý tài sản, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đồng thời, tăng cường công khai, minh bạch, nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát và sử dụng nguồn lực đúng mục đích.