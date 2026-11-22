Đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực viễn thông và công nghệ, hệ thống máy móc, trang thiết bị thường xuyên được đầu tư, nâng cấp nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển dịch vụ. Quá trình đổi mới công nghệ cũng đặt ra bài toán quản lý, xử lý những tài sản hư hỏng, xuống cấp hoặc không còn phù hợp với nhu cầu sử dụng. Nếu không được rà soát, xử lý kịp thời, những tài sản này có thể làm gia tăng chi phí lưu kho, bảo quản, ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn lực của doanh nghiệp.

Trụ sở Viettel tại TP Hồ Chí Minh. Ảnh do Viettel cung cấp

Từ yêu cầu đó, Viettel TP Hồ Chí Minh đã đăng tải thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá đối với hàng hóa hỏng, thiết bị lỗi thời cần xử lý, thanh lý. Việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá là bước quan trọng trong quá trình xử lý tài sản, nhằm thực hiện việc thanh lý theo trình tự, quy định có liên quan. Đây cũng là cách tiếp cận phù hợp với yêu cầu nâng cao tính công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý, sử dụng tài sản doanh nghiệp.

Thông qua hình thức đấu giá, tài sản thanh lý có điều kiện được đưa ra thị trường để xác định giá trị chuyển nhượng trên cơ sở cạnh tranh. So với việc để tài sản tồn đọng kéo dài, tổ chức thanh lý phù hợp có thể giúp doanh nghiệp giảm chi phí quản lý, giải phóng diện tích kho bãi và thu hồi một phần giá trị còn lại của tài sản. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế còn phụ thuộc vào việc đánh giá hiện trạng, xác định giá khởi điểm và kết quả đấu giá.

Đối với lĩnh vực viễn thông, công tác quản lý tài sản còn gắn liền với yêu cầu đổi mới công nghệ. Sự phát triển nhanh chóng của các nền tảng số, mạng viễn thông và hệ thống công nghệ thông tin đòi hỏi doanh nghiệp phải thường xuyên đánh giá hiệu quả khai thác trang thiết bị, xây dựng kế hoạch nâng cấp, thay thế phù hợp. Cùng với đầu tư công nghệ mới, việc chủ động xử lý tài sản không còn đáp ứng yêu cầu sử dụng góp phần nâng cao hiệu quả quản trị và hạn chế lãng phí nguồn lực.

Bên cạnh yếu tố kinh tế, xử lý thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin cũng cần chú trọng các yêu cầu về bảo vệ môi trường, an toàn thông tin. Những thiết bị không còn sử dụng phải được phân loại, xử lý phù hợp với đặc điểm kỹ thuật, nhất là các linh kiện điện tử, vật tư có nguy cơ gây ô nhiễm. Việc tổ chức thanh lý vì vậy cần gắn với yêu cầu tuân thủ quy định về quản lý chất thải và bảo vệ dữ liệu.

Trong bối cảnh các doanh nghiệp đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, việc chú trọng quản lý tài sản từ khâu đầu tư, khai thác đến xử lý, thanh lý có ý nghĩa thiết thực. Hoạt động lựa chọn tổ chức đấu giá của Viettel TP Hồ Chí Minh cho thấy sự quan tâm đối với khâu xử lý tài sản không còn phù hợp, góp phần hướng tới quản lý nguồn lực chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả hơn.