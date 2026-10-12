Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng điều hành phiên họp. Ảnh: Phạm Thắng

Trình bày Tờ trình dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất), Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, dự thảo Luật được xây dựng theo hướng hợp nhất các quy định về ngân sách nhà nước và đầu tư công, kế thừa những nội dung còn phù hợp, đồng thời khắc phục những điểm chồng chéo, thiếu đồng bộ, đáp ứng yêu cầu đổi mới quản lý tài chính - ngân sách trong tình hình mới.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Phạm Thắng

Các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: Phạm Thắng

Dự thảo tập trung hoàn thiện khung khổ pháp lý về quản lý, phân bổ và sử dụng ngân sách nhà nước; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm giải trình và kiểm soát quyền lực; đơn giản hóa trình tự, thủ tục đầu tư công, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực. Đồng thời, bổ sung các quy định về đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án, ưu tiên nguồn lực cho các nhiệm vụ, lĩnh vực trọng tâm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách và thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý ngân sách nhà nước.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày Tờ trình dự án Luật. Ảnh: Phạm Thắng

Dự thảo cũng hướng tới làm rõ thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan trong quản lý, điều hành ngân sách; hoàn thiện cơ chế phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, nâng cao tính chủ động và hiệu quả trong quản lý, sử dụng nguồn lực công.

Trình bày Báo cáo thẩm tra sơ bộ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Nguyễn Hữu Toàn cho biết, Thường trực Ủy ban cơ bản thống nhất với nhiều nội dung tiếp thu, chỉnh lý của cơ quan soạn thảo.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Nguyễn Hữu Toàn trình bày báo cáo thẩm tra sơ bộ dự án Luật. Ảnh: Phạm Thắng

Các quy định về quản lý ngân sách nhà nước và đầu tư công cần được thiết kế theo hướng rõ ràng, chặt chẽ, phù hợp với yêu cầu thực tiễn; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm giải trình và kiểm soát quyền lực. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu đơn giản hóa thủ tục hành chính nhưng phải bảo đảm đầy đủ các yêu cầu cần thiết trong quá trình chuẩn bị, quyết định và triển khai dự án.

Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính cũng đề nghị cơ quan soạn thảo hoàn thiện các quy định về phân bổ, chuyển nguồn ngân sách và đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của các chương trình, nhiệm vụ, dự án đầu tư công; tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, khắc phục tình trạng chậm phân bổ nguồn lực, nâng cao tính minh bạch và hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước. Đồng thời, bảo đảm quy định rõ nguyên tắc, tiêu chí và trách nhiệm thực hiện, tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, khả thi trong quản lý, điều hành ngân sách nhà nước.

Phát biểu kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo Luật, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành, phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm và nâng cao tính khả thi trong tổ chức thực hiện.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Phạm Thắng

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với nguồn lực và trách nhiệm cụ thể; hoàn thiện các quy định về phân bổ, điều hành, chuyển nguồn ngân sách và quản lý đầu tư công theo hướng chặt chẽ, minh bạch, hiệu quả; tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính nhưng bảo đảm kiểm soát đầy đủ.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị cần hoàn thiện cơ chế đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của các chương trình, nhiệm vụ, dự án đầu tư công gắn kết quả đánh giá với việc quyết định đầu tư, phân bổ và điều chỉnh vốn. Việc hoàn thiện dự thảo cần chú trọng chất lượng diễn đạt, bảo đảm quy định rõ ràng, dễ hiểu, dễ thực hiện và thống nhất trong áp dụng, làm cơ sở trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ Hai.