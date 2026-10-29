Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng công vụ
Trong tiến trình chuyển đổi số, chữ ký số chuyên dùng công vụ ngày càng giữ vai trò quan trọng, góp phần bảo đảm giá trị pháp lý, an toàn, bảo mật trong xử lý văn bản điện tử.
Đặc biệt, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, khối lượng công việc tăng, đặt ra yêu cầu đẩy mạnh xử lý trên môi trường số. Trước yêu cầu này, tỉnh Lai Châu đang tập trung triển khai các nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng chữ ký số chuyên dùng công vụ.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/nang-cao-hieu-qua-quan-ly-su-dung-chu-ky-so-chuyen-dung-cong-vu-post1398371.html