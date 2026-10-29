Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng công vụ

Chỉ thị 10 được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 30/3/2026 đặt ra yêu cầu tiết kiệm tối thiểu 3% tổng điện năng tiêu thụ toàn quốc trong năm 2026, đồng thời thúc đẩy điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ. Đằng sau những chỉ tiêu cụ thể là một cách tiếp cận mới: Không chỉ tìm cách bổ sung nguồn cung, mà còn quản trị nhu cầu, huy động nguồn điện tại chỗ và biến tiết kiệm năng lượng thành trách nhiệm thường xuyên của toàn xã hội.