Nâng cao hiệu quả quản lý phim ngắn, phim ứng dụng AI trên không gian mạng

Quang cảnh họp báo thường kỳ quý III-2026 tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. (Ảnh: NGỌC LIÊN)

Sáng 9/10, tại họp báo thường kỳ quý III của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ông Đỗ Quốc Việt, Phó Cục trưởng Điện ảnh cho biết: Các tác phẩm điện ảnh phổ biến trên không gian mạng đều phải tuân thủ quy định của pháp luật liên quan lĩnh vực điện ảnh. Phim ngắn hay phim sản xuất bằng công nghệ AI cũng phải tuân thủ quy định về phân loại và phổ biến phim trên không gian mạng.

Trước thực trạng số lượng phim ngắn và phim AI gia tăng, thời gian qua, Cục Điện ảnh đã kiểm tra, đánh giá và xử lý không chỉ riêng phim ngắn mà đối với các tác phẩm điện ảnh phổ biến trên không gian mạng.

Một số nền tảng và phim phổ biến không đúng quy định của pháp luật đã bị xử lý, gỡ bỏ.

Cục cũng rà soát, tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động phổ biến phim trên môi trường mạng. Việc phát hiện và xử lý các vi phạm đã góp phần ổn định hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng.

Về hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật, ông Đỗ Quốc Việt cho biết: "Cùng với sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan, Cục Điện ảnh tiếp tục điều chỉnh các văn bản quy phạm dưới luật, các thông tư liên quan cùng những quy định trực tiếp về thẩm định, phân loại phim".

Việc hoàn thiện các quy định nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, tổ chức phổ biến phim trên không gian mạng nhưng đặc biệt yêu cầu các chủ thể phối hợp, nghiêm túc thực hiện quy định về phân loại và phổ biến phim.

Ngoài ra, công nghệ AI chưa hoàn thiện, ảnh hưởng đến chất lượng phim và tiềm ẩn nguy cơ phát sinh nhiều vấn đề không phù hợp.

Cục Điện ảnh cũng đã có văn bản đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện nghiêm phân loại và phổ biến phim trên không gian mạng, nâng cao hiệu quả quản lý nhất là đối với phim sử dụng công nghệ AI.

Thời gian tới, Cục Điện ảnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực báo chí, an ninh… nhằm nâng cao hiệu quả quản lý phim trên không gian mạng, tạo môi trường phổ biến phim lành mạnh, góp phần thúc đẩy nền điện ảnh phát triển.