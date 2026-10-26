Nâng cao hiệu quả quản lý, phát triển rừng gắn với sinh kế người dân

Đại diện Ban Quản lý rừng và Bảo tồn thiên nhiên tỉnh báo cáo với Đoàn giám sát.

Ban Quản lý rừng và Bảo tồn thiên nhiên là đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên, hiện có 2 phòng nghiệp vụ, 3 trạm bảo vệ rừng và 3 đơn vị trực thuộc. Ban được giao quản lý trên 45.800ha rừng và đất rừng, trong đó có hơn 43.248ha rừng đặc dụng và 2.555ha rừng phòng hộ.

Thời gian qua, Ban chú trọng tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lâm nghiệp; duy trì tuần tra, kiểm soát và ứng dụng công nghệ số trong theo dõi diễn biến rừng. Hiện nay, tỷ lệ che phủ rừng tại các khu vực được giao quản lý duy trì trên 97%. Toàn bộ diện tích lâm phận không xảy ra cháy rừng, không phát sinh điểm nóng về phá rừng, khai thác lâm sản và khoáng sản trái phép quy mô lớn. Công tác bảo tồn đa dạng sinh học ghi nhận 2.684 loài thực vật và 718 loài động vật.

Cùng với nhiệm vụ bảo vệ rừng, Ban quan tâm gắn công tác quản lý rừng với hỗ trợ sinh kế cho người dân. Năm 2025, Ban Quản lý rừng ATK Định Hóa giao khoán 2.448ha rừng cho 23 cộng đồng và 59 hộ gia đình; Khu dự trữ thiên nhiên Kim Hỷ giao khoán hơn 1.637ha cho 8 cộng đồng và 53 hộ; Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Nam Xuân Lạc giao khoán 809ha cho 5 cộng đồng. Việc giải ngân kinh phí hỗ trợ cộng đồng đầu tư hạ tầng, phát triển sản xuất cũng được quan tâm thực hiện.

Tuy nhiên, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng vẫn gặp khó khăn do hạn chế về kinh phí, trang thiết bị, việc hoàn thiện hồ sơ đất đai và xác định ranh giới quản lý. Tỷ lệ giao khoán bảo vệ rừng còn thấp, đạt 18,7%. Tình trạng lấn chiếm đất rừng tại khu vực ATK Định Hóa và vấn đề quản lý tài nguyên khoáng sản tại Khu dự trữ thiên nhiên Kim Hỷ cần tiếp tục được quan tâm xử lý.

Thành viên Đoàn giám sát trao đổi tại buổi làm việc.

Tại buổi giám sát, các đại biểu tập trung trao đổi về việc bàn giao đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số theo Nghị quyết số 51 của HĐND tỉnh; phân bổ, chi trả kinh phí quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; hiệu quả giao khoán bảo vệ rừng; công tác tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát và phối hợp xử lý vi phạm giữa các đơn vị chủ rừng với chính quyền địa phương.

Đoàn giám sát đề nghị Ban Quản lý rừng và Bảo tồn thiên nhiên tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật; tăng cường tuyên truyền, tuần tra, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm; nâng cao hiệu quả phòng cháy, chữa cháy rừng.

Đồng thời, Ban cần rà soát, hoàn thiện hồ sơ đất đai, xác định rõ ranh giới rừng được giao quản lý; đẩy nhanh việc giao khoán bảo vệ rừng, bảo đảm kinh phí theo quy định và gắn nhiệm vụ bảo vệ rừng với hỗ trợ sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Các kiến nghị tại buổi giám sát được Đoàn tổng hợp, xem xét và đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết.