Nâng cao hiệu quả quản lý, phát triển đô thị đặc biệt TP Hồ Chí Minh

Dự thảo Nghị quyết gồm 10 điều quy định căn cứ, thẩm quyền áp dụng, trình tự, thủ tục thực hiện biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước với công trình, cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Theo đó, áp dụng biện pháp CĐN công trình đã bị cơ quan, người có thẩm quyền yêu cầu chấm dứt thực hiện hành vi vi phạm, yêu cầu dừng thi công bằng văn bản nhưng cá nhân, tổ chức vi phạm không chấp hành. Gồm công trình xây dựng (CTXD) sai quy hoạch; không có giấy phép xây dựng (GPXD) hoặc xây dựng sai phép; được miễn GPXD mà xây dựng sai thiết kế; xây trên đất bị lấn, chiếm; chưa được thẩm duyệt/thẩm định hoặc không đúng thiết kế phòng cháy, chữa cháy (PCCC); vũ trường, quán karaoke không bảo đảm các điều kiện an toàn về PCCC; cơ sở sản xuất, kinh doanh, CTXD vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; CTXD thuộc trường hợp phải phá dỡ đã có quyết định đình chỉ hoạt động hoặc biện pháp khắc phục hậu quả, quyết định di dời nhưng tổ chức, cá nhân vi phạm không chấp hành...

Chủ tịch UBND cấp xã áp dụng biện pháp ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước với các công trình thuộc địa bàn quản lý. Trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch UBND TP có thẩm quyền quyết định việc áp dụng, tạm dừng, chấm dứt việc CĐN.

Về trình tự thủ tục CĐN, bắt đầu bằng việc lập biên bản vi phạm, yêu cầu dừng thi công, khắc phục hậu quả, kiểm tra và lập biên bản ghi nhận việc không chấp hành, chuyển người có thẩm quyền ra quyết định CĐN.

Trường hợp Chủ tịch UBND cấp xã chậm trễ hoặc không xem xét, ban hành quyết định CĐN với công trình, cơ sở vi phạm, người có thẩm quyền thi hành công vụ có thể tham mưu người đứng đầu cơ quan mình báo cáo, trình UBND TP xem xét, ban hành quyết định CĐN.

Trường hợp người vi phạm đã bổ sung các GPXD, thiết kế, biện pháp PCCC hoặc đã chấp hành yêu cầu tháo dỡ, khắc phục, chấm dứt vi phạm về môi trường thì đề nghị người thi hành công vụ đến ghi nhận. Nhiều nhất trong 4 ngày làm việc, cơ quan nhà nước phải hoàn tất các khâu: Người thi hành công vụ phải lập biên bản kiểm tra, ghi nhận; báo cáo kèm hồ sơ gửi Chủ tịch UBND cấp xã chấm dứt việc CĐN; ra quyết định chấm dứt việc CĐN và chuyển cho đơn vị cung cấp dịch vụ điện, nước để cung cấp lại trong hạn 1 ngày tiếp theo.

So với một vài địa phương khác trên cả nước đã có quy định về biện pháp CĐN với công trình vi phạm, dự thảo của TP HCM thậm chí có đối tượng áp dụng rộng hơn, Không chỉ là công trình xây sai phép, mà hàng loạt các công trình cơ sở khác cũng có thể bị CĐN nếu vi phạm biện pháp bảo đảm an toàn PCCC hoặc vi phạm quy định bảo vệ môi trường.

Thực tế những năm qua cho thấy, trong lĩnh vực trật tự xây dựng tại TP HCM, khi cơ quan chức năng càng quyết tâm thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật, thì số vụ vi phạm ngày càng giảm. Một điều đáng lưu ý khác, ở thời điểm hiện tại, các đề xuất này đã có đầy đủ căn cứ pháp lý là khoản 2, khoản 4 Điều 16 Luật Phát triển đô thị. Vì vậy chúng ta tin tưởng nếu dự thảo được thông qua, càng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị tại đô thị đặc biệt TP HCM.