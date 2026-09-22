Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Phạm Tuấn Anh, Trưởng phòng Quản lý Hội và Văn thư, lưu trữ (Sở Nội vụ Hà Nội) nhấn mạnh yêu cầu nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện trong bối cảnh thành phố triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp và đẩy mạnh chuyển đổi số.

Theo ông Phạm Tuấn Anh, việc phân định rõ thẩm quyền giữa cấp thành phố và cấp xã, triển khai đồng bộ các quy định pháp luật mới, giải quyết thủ tục hành chính và chuẩn hóa cơ sở dữ liệu đặt ra yêu cầu đội ngũ cán bộ trực tiếp tham mưu phải nắm chắc quy định, đồng thời nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

Trưởng phòng Quản lý Hội và Văn thư, lưu trữ Phạm Tuấn Anh phát biểu khai mạc chương trình tập huấn.

Tại chương trình, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ (Bộ Nội vụ) Tạ Tấn trực tiếp truyền đạt 3 chuyên đề trọng tâm.

Các chuyên đề tập trung vào triển khai công tác quản lý Nhà nước về hội, quỹ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp; việc sắp xếp, chuyển giao các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; công tác quản lý Nhà nước về hội, quỹ của các cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực và hướng dẫn cập nhật cơ sở dữ liệu về hội, quỹ.

Ông Tạ Tấn cũng dành thời gian trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn, qua đó góp phần thống nhất cách hiểu và cách thức triển khai giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ (Bộ Nội vụ) Tạ Tấn truyền đạt các nội dung tại chương trình tập huấn.

Thông qua chương trình, các học viên được củng cố kiến thức về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực hội, quỹ; nhận diện rõ hơn trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Cùng với việc cập nhật kiến thức, đội ngũ công chức trực tiếp làm công tác hội, quỹ còn được trang bị thêm kỹ năng, phương pháp tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại địa phương. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước về hội, quỹ trên địa bàn thành phố Hà Nội trong giai đoạn mới.