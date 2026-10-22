Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đối với hoạt động khai thác, sử dụng không gian tầm thấp tại Hà Nội

Đây là nhiệm vụ nghiên cứu khoa học do Công an thành phố Hà Nội (CATP) đề xuất, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn, góp phần hoàn thiện cơ sở khoa học, pháp lý và phương thức quản lý, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự trong quá trình phát triển của Thủ đô.

Toàn cảnh buổi làm việc

Dự buổi làm việc có Đại tá, PGS.TS Hoàng Đình Ban, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Cảnh sát, Học viện Cảnh sát nhân dân, Tổ trưởng Tổ Chuyên gia; PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội, thành viên Tổ Chuyên gia; Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu Công an thành phố Hà Nội, Chủ nhiệm đề tài; cùng các thành viên Tổ Chuyên gia và đại diện Ban Chủ nhiệm đề tài.

Khẳng định tính cấp thiết từ yêu cầu thực tiễn của Thủ đô

Phát biểu quán triệt nội dung buổi làm việc, PGS.TS Hoàng Đình Ban, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Cảnh sát, Học viện Cảnh sát nhân dân, Tổ trưởng Tổ Chuyên gia, nhấn mạnh yêu cầu rà soát, đánh giá đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên cơ sở khách quan, khoa học, chặt chẽ, bảo đảm sự cần thiết, tính mới, tính khả thi và giá trị ứng dụng của đề tài trong thực tiễn công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô.

Đại tá, PGS.TS Hoàng Đình Ban, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Cảnh sát, Học viện Cảnh sát nhân dân, Tổ trưởng Tổ Chuyên gia phát biểu quán triệt nội dung

Đồng chí đề nghị các thành viên Tổ Chuyên gia tập trung phân tích, đánh giá toàn diện mục tiêu, nội dung, phạm vi nghiên cứu, phương pháp tiếp cận, sản phẩm dự kiến và khả năng ứng dụng kết quả nghiên cứu; đồng thời trao đổi, làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn cần giải quyết, bảo đảm đề tài bám sát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Công an thành phố Hà Nội, không chồng chéo với lĩnh vực quản lý chuyên ngành của các cơ quan có thẩm quyền.

Phát biểu tại buổi làm việc, PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh vai trò của nghiên cứu khoa học và công nghệ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố;

PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội phát biểu tại buổi làm việc

PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn đánh giá hiệu quả nguồn lực dành cho khoa học, công nghệ, tạo điều kiện phát huy năng lực nghiên cứu, đóng góp thiết thực vào sự phát triển bền vững của Thủ đô, trong đó có việc triển khai các định hướng, cơ chế, chính sách theo Luật Thủ đô có hiệu lực từ ngày 01/7/2026.

Làm rõ cơ sở lý luận, pháp lý và phạm vi nghiên cứu

Trình bày báo cáo về đề tài, Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu CATP đã làm rõ tính cấp thiết, nội hàm nghiên cứu, phạm vi triển khai và các sản phẩm dự kiến. Theo đó, sự phát triển của các phương tiện bay không người lái và phương tiện bay khác đang mở ra nhiều khả năng ứng dụng trong giao thông, logistics, dịch vụ, sản xuất và các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, quá trình khai thác, sử dụng không gian tầm thấp cũng đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác quản lý, nhất là trước nguy cơ hoạt động bay trái phép ảnh hưởng đến an ninh, an toàn hàng không dân dụng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn – Trưởng phòng Tham mưu CATP, Chủ nhiệm đề tài trình bày báo cáo

Việc phân định rõ đối tượng, phạm vi và nội hàm nghiên cứu là cơ sở để xây dựng hệ thống luận cứ khoa học, tránh chồng lấn chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan quản lý nhà nước trên cơ sở chính trị và pháp lý; trọng tâm là làm rõ cơ sở khoa học, thực trạng, nguy cơ và phương thức quản lý nhà nước về an ninh, trật tự theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Công an thành phố Hà Nội.

Đề tài xuất phát từ nhiệm vụ đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trên cơ sở pháp lý từ các văn bản quy phạm pháp luật và Luật Thủ đô số 02/2026/QH16, có hiệu lực từ ngày 01/7/2026 cùng các Nghị quyết, Quy định của Thành phố về ngăn chặn thiết bị bay không người lái uy hiếp an ninh, an toàn hoạt động bay tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Hoàn thiện phương pháp nghiên cứu, tăng cường phối hợp liên ngành

Tại buổi làm việc, các thành viên Tổ Chuyên gia đánh giá đề tài có tính mới, tính cấp thiết, phù hợp với yêu cầu thực tiễn của Công an thành phố Hà Nội và định hướng phát triển Thủ đô. Việc nghiên cứu vấn đề này không chỉ có ý nghĩa đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại thành phố Hà Nội mà còn có khả năng cung cấp luận cứ tham khảo cho quá trình hoàn thiện phương thức quản lý trong bối cảnh các hoạt động khai thác không gian tầm thấp ngày càng đa dạng.

Thành viên Tổ Chuyên gia thảo luận, đánh giá tính cấp thiết của đề tài

Bên cạnh việc ghi nhận những kết quả nghiên cứu, các chuyên gia đề nghị Ban Chủ nhiệm tiếp tục làm rõ cơ sở lý luận, phương pháp nghiên cứu, nội hàm an ninh quốc gia; xây dựng phương pháp nhận diện, đánh giá nguy cơ; nghiên cứu cơ chế phân cấp, xử lý tình huống và tăng cường phối hợp liên ngành. Các sản phẩm của đề tài cần hướng tới khả năng ứng dụng trong thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ và tăng cường hiệu quả tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về khai thác, sử dụng không gian tầm thấp an toàn, đúng quy định.

Kết luận buổi làm việc, Đại tá, PGS.TS Hoàng Đình Ban đánh giá cao tính cấp thiết và ý nghĩa khoa học, thực tiễn của đề tài; đồng thời đề nghị các thành viên Tổ Chuyên gia phối hợp chặt chẽ với Ban Chủ nhiệm để hoàn thiện những nội dung cần bổ sung, bảo đảm chất lượng nghiên cứu và khả năng triển khai theo đúng quy định.

Thông qua biên bản làm việc

Việc nghiên cứu, hoàn thiện đề tài thể hiện tinh thần chủ động của Công an thành phố Hà Nội trong tham mưu giải quyết những vấn đề mới phát sinh từ thực tiễn, lấy cơ sở khoa học và hành lang pháp lý làm nền tảng cho hoạt động quản lý. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực dự báo, chủ động phòng ngừa nguy cơ, bảo đảm an ninh, trật tự, tạo môi trường an toàn cho đổi mới sáng tạo và khai thác hiệu quả tiềm năng không gian tầm thấp, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của Thủ đô trong tình hình mới.