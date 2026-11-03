Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác thiết chế văn hóa, thể thao sau sắp xếp, sáp nhập

Cùng dự có đồng chí Dương Hoàng Hương - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Hồng Lâm phát biểu tại buổi giám sát.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga phát biểu tại buổi giám sát.

Theo báo cáo, Phú Thọ hiện có 18 thiết chế văn hóa, thể thao cấp tỉnh; 352 nhà văn hóa kiêm hội trường và trung tâm học tập cộng đồng, 86 nhà thi đấu đa năng, 295 sân vận động cùng nhiều công trình phụ trợ ở cấp xã; 5.832 nhà văn hóa thôn, tổ dân phố (đạt tỷ lệ khoảng 98,8%).

Nhìn chung, sau sắp xếp, sáp nhập, hệ thống thiết chế từ tỉnh đến cơ sở duy trì hoạt động ổn định, phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị, sự kiện văn hóa và nhu cầu sinh hoạt cộng đồng của Nhân dân. Công tác kiểm kê, bàn giao tài sản, đất đai bước đầu được triển khai; nhiều địa phương đã linh hoạt tận dụng công trình theo cụm dân cư.

Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Tâm trình bày dự thảo báo cáo kết quả giám sát.

Tuy nhiên, Đoàn giám sát cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế đáng lưu ý như hệ thống thiết chế còn thiếu đồng đều về quy mô và chất lượng; nhiều công trình xuống cấp, thiếu trang thiết bị, chưa tương xứng với quy mô dân số và địa bàn mới.

Trao đổi tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga thẳng thắn nhìn nhận và tiếp thu các đánh giá của Đoàn giám sát. Đồng chí nhấn mạnh: Là tỉnh có nhiều thiết chế văn hóa, thể thao, yêu cầu đặt ra là phải đổi mới tư duy quản lý, vận hành theo hướng đồng bộ, thiết thực.

Với quan điểm lấy nhu cầu và mức độ thụ hưởng của Nhân dân làm thước đo; khai thác tối đa cơ sở vật chất hiện có, tuyệt đối không đầu tư dàn trải, không để thất thoát, lãng phí tài sản công, thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tổng rà soát quy hoạch, quỹ đất, công năng của các thiết chế văn hóa, thể thao để hoàn thiện phương án sắp xếp phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Trong đó, tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ pháp lý, xác định rõ trách nhiệm đơn vị vận hành và phương án xử lý tài sản dôi dư. Đồng thời, xây dựng lộ trình đầu tư trọng tâm, trọng điểm giai đoạn 2026-2030, gắn nguồn lực với hiệu quả đầu ra và đẩy mạnh xã hội hóa công khai, minh bạch.

Đồng chí Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Dương Hoàng Hương phát biểu giải trình tại buổi giám sát.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Hồng Lâm ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của các cấp, ngành trong việc duy trì, vận hành hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao sau sáp nhập.

Đồng chí yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát kỹ lưỡng những tồn tại, hạn chế, làm rõ nguyên nhân và xác định rõ lộ trình khắc phục. Việc đánh giá kết quả phải bảo đảm thực chất, phân định rõ việc gì đã hoàn thành, việc gì đang làm và chưa làm, tránh tình trạng “đã trả lời, đã chỉ đạo nhưng chưa giải quyết dứt điểm”.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu tại buổi giám sát.

Lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát yêu cầu ngành văn hóa phối hợp chặt chẽ cùng các địa phương tiếp tục hoàn thiện mạng lưới thiết chế gắn với quy mô dân số, đặc biệt quan tâm các khu, cụm công nghiệp và khu đô thị lớn; ưu tiên cải tạo, tận dụng cơ sở cũ trước khi đầu tư mới.

Toàn cảnh hội nghị

Đồng chí cũng yêu cầu khẩn trương chuẩn hóa số liệu, tháo gỡ vướng mắc trong bàn giao, quyết toán; xác định rõ đơn vị chịu trách nhiệm quản lý, bảo trì đối với các công trình chưa hoàn tất thủ tục. Kiện toàn các đơn vị sự nghiệp công lập cấp xã, bố trí nhân lực phù hợp; phát huy vai trò tự quản của cộng đồng và có chính sách hỗ trợ thiết thực cho lực lượng trực tiếp trông coi, tổ chức hoạt động văn hóa ở cơ sở.