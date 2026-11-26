Toàn cảnh hội thảo.

Chiều 26/11, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Tĩnh tổ chức hội thảo đánh giá hiệu quả thực hiện phân định thẩm quyền quản lý nhà nước đối với giáo dục mầm non, tiểu học và THCS trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn tỉnh. Tham dự hội thảo có đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo, chuyên viên các sở, ban, ngành và một số địa phương, cơ sở giáo dục.

Cùng với việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Hà Tĩnh đã sắp xếp mạng lưới trường lớp theo hướng tinh gọn. Sự thay đổi về tổ chức bộ máy và quy mô quản lý đặt ra yêu cầu phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm giữa các cấp, ngành; đồng thời, bảo đảm các cơ sở giáo dục hoạt động ổn định, hiệu quả.

Đồng chí Thái Sơn - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh chủ trì.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung phân tích cơ sở pháp lý, thực tiễn triển khai và cơ chế phối hợp trong quản lý nhà nước đối với giáo dục mầm non, tiểu học và THCS. Các tham luận đề cập đến nhiều nội dung như: tổ chức mạng lưới trường lớp, quản lý cơ sở giáo dục và đội ngũ; tài chính, tài sản, cơ sở vật chất; công tác chuyên môn, kiểm tra, dữ liệu và quyền tự chủ của nhà trường.

Đại diện Sở GD&ĐT tham luận nội dung: Cơ sở pháp lý, tổ chức thực hiện và cơ chế phối hợp trong phân định thẩm quyền quản lý nhà nước đối với giáo dục mầm non, tiểu học và trung học cơ sở tại tỉnh Hà Tĩnh.

Theo số liệu từ ngành GD&ĐT, từ năm học 2026-2027, toàn tỉnh đã sắp xếp, giảm số trường công lập từ 640 xuống còn 230 trường, thuộc các cấp học từ mầm non đến THPT.

Dù số đầu mối quản lý giảm mạnh, tổng số lớp, nhóm lớp cơ bản được duy trì, bảo đảm các địa điểm tổ chức dạy học phục vụ người học. Tuy nhiên, mô hình trường có điểm chính và nhiều phân hiệu, điểm trường cũng đặt ra yêu cầu mới trong công tác quản trị. Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm toàn diện về chất lượng giáo dục, đội ngũ, tài chính, tài sản và an toàn trường học tại nhiều địa điểm; trong khi thẩm quyền, phạm vi xử lý công việc của người phụ trách từng phân hiệu, điểm trường chưa được xác định đầy đủ.

Đại diện lãnh đạo phường Nam Hồng Lĩnh tham luận nội dung: Thực trạng phân định thẩm quyền về tổ chức mạng lưới trường lớp và quản lý cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở

Các tham luận cũng chỉ ra một số bất cập trong quá trình thực hiện. Đáng chú ý, thẩm quyền quyết định của cấp xã có nội dung chưa đi đôi với điều kiện, nguồn lực thực hiện như quy hoạch, đất đai, vốn đầu tư, biên chế và dữ liệu chuyên ngành. Việc phối hợp, xin ý kiến giữa cấp xã với cơ quan chuyên môn cấp tỉnh ở một số nội dung chưa rõ về trình tự, thời hạn phản hồi và trách nhiệm của từng bên. Bên cạnh đó, ranh giới giữa quản lý hành chính và hướng dẫn chuyên môn giáo dục cần tiếp tục được làm rõ; năng lực tham mưu về giáo dục của đội ngũ phụ trách lĩnh vực văn hóa - xã hội ở một số địa phương còn chưa đồng đều.

Đại diện lãnh đạo xã Cẩm Xuyên tham luận nội dung: Thực trạng phân định thẩm quyền về tài chính, tài sản, cơ sở vật chất và bảo đảm các điều kiện giáo dục.

Từ thực tiễn đó, các đại biểu đề xuất tỉnh sớm hoàn thiện quy chế phối hợp giữa các cấp, ngành; chuẩn hóa quy trình, biểu mẫu giải quyết công việc; rà soát, bảo đảm các điều kiện thực hiện nhiệm vụ được phân cấp. Ngành GD&ĐT cần có hướng dẫn cụ thể về quản trị trường học nhiều điểm, phân định trách nhiệm giữa hiệu trưởng và người phụ trách phân hiệu; tăng cường hỗ trợ chuyên môn, kiểm tra theo hướng tránh chồng chéo, đồng thời xây dựng hệ thống dữ liệu thống nhất, phục vụ hiệu quả công tác quản lý.

Hội thảo là dịp để các cơ quan quản lý, địa phương và cơ sở giáo dục nhìn nhận rõ hơn những kết quả, hạn chế trong quá trình phân định thẩm quyền. Qua đó, đề xuất giải pháp hoàn thiện cơ chế quản lý, phối hợp và điều kiện thực thi, góp phần bảo đảm hoạt động giáo dục mầm non, phổ thông ổn định, thông suốt.