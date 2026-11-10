Nâng cao hiệu quả quản lý, đẩy nhanh các dự án khu đô thị, nhà ở thương mại

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc - Ảnh: T.Đ

Trên địa bàn tỉnh hiện có 72 dự án khu đô thị, khu nhà ở thương mại đã được chấp thuận chủ trương đầu tư với diện tích sử dụng đất khoảng 2.110ha, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 113.257 tỉ đồng.

Trong đó, Sở Xây dựng ký kết hợp đồng, theo dõi tình hình thực hiện của 42 dự án; Sở Tài chính theo dõi tình hình thực thực hiện của 26 dự án; Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh được giao chủ trì tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện 4 dự án khu đô thị.

Đồng chí Phan Phong Phú, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự buổi làm việc - Ảnh: T.Đ

Qua theo dõi, rà soát, tiến độ triển khai phần lớn các dự án còn chậm so với kế hoạch được phê duyệt. Trong số 42 dự án do Sở Xây dựng theo dõi, có 21 dự án đã triển khai thi công, 16 dự án đang thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư và 5 dự án đang tổ chức lựa chọn nhà đầu tư.

Đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư phát triển nhà ở khu đô thị trên địa bàn tỉnh - Ảnh: T.Đ

Đối với 26 dự án do Sở Tài chính theo dõi, có 3 dự án triển khai thi công ngoài hiện trường, các dự án còn lại chủ yếu đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Những khó khăn, vướng mắc chủ yếu liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, năng lực tài chính của nhà đầu tư, nghĩa vụ tài chính về đất đai và biến động của thị trường bất động sản.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc - Ảnh: T.Đ

Bên cạnh đó, một số nhà đầu tư chưa thực sự quyết liệt, chủ động phối hợp với chính quyền địa phương để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Qua rà soát, tổng số tiền sử dụng đất và tiền chậm nộp còn phải thực hiện tại các dự án ước tính trên 1.364 tỉ đồng.

Sau khi nghe các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan báo cáo, đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài chính rà soát, đánh giá cụ thể các dự án chậm tiến độ, làm rõ nguyên nhân, khả năng tiếp tục triển khai và đề xuất phương án xử lý phù hợp. Đối với các dự án chậm tiến độ, chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai, Sở Xây dựng phải tập trung đôn đốc, tháo gỡ khó khăn và tham mưu biện pháp xử lý kịp thời.

Đối với các dự án đã hết thời gian thực hiện nhưng nhà đầu tư vẫn chưa triển khai, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh, Sở Xây dựng và Sở Tài chính rà soát chặt chẽ các quy định pháp luật, tham mưu thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động dự án theo đúng trình tự, quy định; không tiếp tục vận động nhà đầu tư tự nguyện dừng dự án.

Quang cảnh buổi làm việc - Ảnh: T.Đ

Các sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tập trung tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng; xây dựng quy trình thực hiện rõ ràng, minh bạch, bảo đảm đúng quy định pháp luật. Đối với những trường hợp đã thực hiện đầy đủ quy trình nhưng người dân không chấp hành, cần kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật.