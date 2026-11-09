Nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển

Trung tướng Vũ Trung Kiên phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Dân Chủ

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ điểm cầu Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đến 4 điểm cầu của các Hải đoàn Biên phòng 18, 28, 38 và 48. Tham dự hội nghị có Thủ trưởng Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, các Cục và Văn phòng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Tại hội nghị, Đại tá Vũ Văn Hưng, Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Biên phòng năm 2026 của các Hải đoàn Biên phòng. Theo đó, trong năm 2026, Đảng ủy, Ban Chỉ huy các Hải đoàn Biên phòng đã quán triệt, triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của cấp trên; chủ động nắm chắc tình hình, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, tăng cường tuần tra, kiểm soát, phối hợp với các lực lượng quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển, đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên biển.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Dân Chủ

Nổi bật, các Hải đoàn Biên phòng đã tổ chức 20 biên đội với 133 lượt phương tiện, 1.133 lượt cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ; phát hiện, lập biên bản và xua đuổi 246 tàu cá nước ngoài xâm phạm vùng biển Việt Nam để khai thác thủy sản trái phép; phát hiện, bắt giữ 3 vụ với 13 đối tượng xuất cảnh, nhập cảnh trái phép. Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, các đơn vị phát hiện, xử lý 179 vụ vi phạm pháp luật với 309 đối tượng liên quan; tổ chức tuyên truyền cho 16.602 lượt thuyền viên, ngư dân, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, nhất là các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Tại hội nghị, đại diện các Hải đoàn Biên phòng tập trung thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian tới. Trên cơ sở những vấn đề được các Hải đoàn Biên phòng nêu ra, đại diện Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, các Cục và cơ quan chức năng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã phát biểu, làm rõ các nội dung về công tác tham mưu, tác chiến, tổ chức lực lượng, công tác Đảng, công tác chính trị, trinh sát, phòng, chống tội phạm, cửa khẩu và bảo đảm hậu cần, kỹ thuật; đồng thời đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ của các Hải đoàn Biên phòng trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Vũ Trung Kiên ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của cấp ủy, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ các Hải đoàn Biên phòng trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển, thực thi pháp luật, đấu tranh phòng, chống tội phạm, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn... Đồng chí Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chia sẻ với những khó khăn của các đơn vị; đồng thời thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế trong nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của một số cấp ủy, chỉ huy.

Đại tá Vũ Văn Hưng, Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng trình bày Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Biên phòng năm 2026 của các Hải đoàn Biên phòng. Ảnh: Dân Chủ

Nhấn mạnh các Hải đoàn Biên phòng phải thực sự là lực lượng mũi nhọn, nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ nhiệm vụ công tác Biên phòng trên hướng biển, Trung tướng Vũ Trung Kiên yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các đơn vị nhận thức đầy đủ vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ được giao; phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết tâm khắc phục khó khăn, không trông chờ, ỷ lại vào điều kiện bảo đảm. Các đơn vị cần nâng cao chất lượng công tác nắm, dự báo tình hình, tổ chức tuần tra, kiểm soát, thực thi pháp luật, đấu tranh phòng, chống tội phạm; tăng cường công tác dân vận, gắn bó với cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương ven biển.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động của các Hải đoàn, đồng chí Tư lệnh Bộ đội Biên phòng giao Bộ Tham mưu chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị rà soát, hoàn thiện quy chế phối hợp giữa các Hải đoàn với Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố và các lực lượng chức năng. Đồng thời, đổi mới công tác chỉ huy, điều hành theo hướng xây dựng, thông qua kế hoạch hoạt động trên biển hằng tháng, xác định rõ lực lượng, phương tiện, địa bàn và nhiệm vụ cụ thể của từng tàu, từng biên đội, bảo đảm hoạt động thống nhất, chặt chẽ, thiết thực, hiệu quả.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Dân Chủ

Trung tướng Vũ Trung Kiên cũng yêu cầu Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, các Cục và cơ quan chức năng chủ động rà soát, tham mưu giải quyết những khó khăn về tổ chức biên chế, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, trang bị tàu, xuồng, nhiên liệu và kinh phí hoạt động; nghiên cứu ứng dụng công nghệ phục vụ công tác quản lý, chỉ huy tàu hoạt động trên biển. Cùng với đó, tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ các Hải đoàn thực hiện đầy đủ các biện pháp công tác Biên phòng, nhất là công tác trinh sát, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vận động quần chúng, phù hợp với đặc điểm, phạm vi địa bàn được giao.

Đồng chí Tư lệnh Bộ đội Biên phòng yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương cụ thể hóa những nội dung chỉ đạo, hoàn thành các nhiệm vụ theo thời hạn đã xác định; đồng thời đề cao trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các Hải đoàn trong tổ chức thực hiện. Qua đó, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm, chất lượng và hiệu quả hoạt động, xây dựng các Hải đoàn Biên phòng thực sự vững mạnh, đáp ứng yêu cầu quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trên biển trong tình hình mới.