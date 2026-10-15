Nâng cao hiệu quả phong trào thi đua trong bộ đội biên phòng

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: HUỲNH CHÍN

Dự và đồng chủ trì hội nghị có Thiếu tướng Văn Ngọc Quế, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng, Đại tá Nguyễn Ngọc Bảo, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Phòng không - Không quân cùng lãnh đạo các đơn vị trong Cụm thi đua khu vực miền Trung gồm: Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng, Vùng 3 Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, Sư đoàn 372, Sư đoàn 375, Nhà máy A32 và Kho K336.

Năm 2026, các đơn vị thuộc Cụm thi đua khu vực miền Trung đã triển khai phong trào thi đua rộng khắp, có chiều sâu, tạo động lực quan trọng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm kỹ thuật và đồng hành cùng nhân dân.

Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HUỲNH CHÍN

Trong công tác sẵn sàng chiến đấu và bảo vệ chủ quyền, Vùng 3 Hải quân hoàn thành 100% nhiệm vụ huấn luyện, bắn đạn thật; bắn nghiệm thu thành công tên lửa VCM-T trên tàu 334; thành lập Tiểu đoàn phương tiện không người lái (Tiểu đoàn 338)...

Sư đoàn 372 quản lý, điều hành an toàn hơn 430 ngàn lượt/chuyến bay. Sư đoàn 375 triển khai hiệu quả mô hình “Vòm phòng không bền vững” và nhiều giải pháp, phần mềm đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tác chiến.

Về phòng, chống tội phạm, Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng đấu tranh thành công 5 chuyên án, bắt giữ 40 vụ/49 đối tượng, thu giữ gần 1kg ma túy các loại, pháo nổ, bình khí cười và phạt hành chính trên 1 tỷ đồng.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 triệt phá 19 chuyên án, vụ án; thu giữ trên 105 ngàn lít dầu DO, 2.717 tấn than và gần 8kg ma túy; tổng số tiền xử phạt và bán tài sản sung công quỹ trên 7 tỷ đồng.

Trong công tác bảo đảm kỹ thuật, Nhà máy A32 nghiệm thu, bàn giao, bay thử thành công nhiều máy bay Su-30MK2, Su-27; xuất kho vũ khí, vật tư trị giá trên 514 tỷ đồng. Kho K336 làm chủ quy trình công nghệ bảo dưỡng, sửa chữa và niêm cất trang bị an toàn.

Thiếu tướng Văn Ngọc Quế, Phó chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: HUỲNH CHÍN

Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, các đơn vị tích cực thực hiện công tác dân vận: BĐBP thành phố Đà Nẵng huy động gần 10,7 tỷ đồng hỗ trợ xe cứu thương, nhà tránh trú bão, nhà ở và quà tặng cho bà con vùng biên; Sư đoàn 372 đóng góp hơn 4 ngàn ngày công xây dựng Trường Nội trú liên cấp tại xã A Vương và xã Đắc Pring.

Dịp này các đại biểu đã tham quan Trạm Biên phòng Cửa khẩu Cảng Tiên Sa và dự thực hành Quy trình điều động, sử dụng lực lượng, phương tiện xuất kích thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền tại Hải đội Biên phòng 2.