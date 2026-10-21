Nâng cao hiệu quả phong trào 'Dân vận khéo'

Mô hình “Dân vận khéo 1+10” góp phần đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, giao đất cho dự án Khu công nghiệp Phú Hưng, tỉnh Hưng Yên.

Mô hình này góp phần xây dựng mối quan hệ gắn bó mật thiết, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Mô hình "Dân vận khéo 1+10"

Mô hình “Dân vận khéo 1+10” được tỉnh Hưng Yên triển khai thời gian qua có nội dung cốt lõi là: Mỗi cán bộ, đảng viên đóng vai trò “1” chủ động vận động, hỗ trợ, kết nối, đồng hành với “10” hộ trong thôn, tổ dân phố. Từ đó, thiết lập được mạng lưới gắn bó tự nhiên giữa Đảng với dân cùng nhau chia sẻ và đồng thuận trong hành động.

Trên cánh đồng nơi tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng đi qua, Bí thư Chi bộ thôn Lương Tài, xã Đại Đồng, tỉnh Hưng Yên Đặng Quốc Toản cho biết: Mô hình “Dân vận khéo 1+10” đã trở thành cách vận động Nhân dân thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ở thôn Lương Tài; đặc biệt trong công tác giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng công trình trọng điểm quốc gia. Các đảng viên được phân công phụ trách các cụm dân cư không quản ngày đêm đến từng hộ dân thuộc diện phải thu hồi đất tuyên truyền về vai trò quan trọng của dự án trong phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, đất nước và các chính sách đền bù, hỗ trợ tối ưu khi thu hồi đất… Qua đó, trong thời gian ngắn, hàng trăm hộ dân thôn Lương Tài đã nhận tiền đền bù, giao đất nông nghiệp cho dự án đường sắt.

Ông Vũ Ngọc Hoàn, đảng viên 55 năm tuổi đảng thôn Lương Tài chia sẻ: “Khi được phân công phụ trách cụm dân cư hơn 10 hộ gia đình, ban đầu tôi cũng băn khoăn. Qua những câu chuyện đời sống thường nhật, chân tình của những người hàng xóm tôi hiểu và gần gũi họ hơn, đặc biệt là những băn khoăn của bà con trong công tác giải phóng mặt bằng. Những vấn đề đó được chúng tôi tiếp thu, giải thích cặn kẽ để người dân hiểu và đồng tình bàn giao đất cho dự án”.

Phường Hồng Châu, tỉnh Hưng Yên là một trong ba địa phương đang triển khai dự án Xây dựng, phục dựng Phố Hiến cổ với quy mô khoảng 1.700ha, nhằm “xây dựng tái hiện thương cảng Phố Hiến xưa”, đưa khu vực này trở thành điểm đến, không gian công trình tôn vinh các giá trị văn hóa, lịch sử, thương mại dịch vụ, kết nối và phát huy các giá trị của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến.

Bí thư Đảng ủy phường Hồng Châu Đặng Văn Diên cho biết: Đây là dự án lớn, trọng điểm của tỉnh Hưng Yên, cho nên công tác “Dân vận khéo 1+10” luôn được đặt lên hàng đầu. Đảng ủy phường đã ra Quyết định thành lập mô hình “Dân vận khéo 1+10” ở tất cả các chi bộ, phân công 338 đảng viên phụ trách 4.366 hộ dân. Những chủ trương, chính sách được chuyển tải đến Nhân dân bằng nhiều hình thức, qua chia sẻ về dự án, về sự phát triển kinh tế-xã hội và những chính sách đền bù khi thu hồi đất… cho nên Nhân dân đồng tình, đón nhận dự án.

Mô hình “Dân vận khéo 1+10" ở xã Nam Tiền Hải đã phát huy vai trò những đảng viên gương mẫu sống ngay trong khu dân cư. Bằng sự gần gũi, chia sẻ, các đảng viên giúp các hộ gia đình tương trợ phát triển kinh tế, giữ gìn vệ sinh môi trường nông thôn và thắt chặt tình làng nghĩa xóm. Đặc biệt trong giai đoạn xã Nam Tiền Hải thực hiện sắp xếp, tổ chức lại các thôn trên địa bàn xã, mô hình này càng phát huy sức mạnh trong việc tạo sự đồng thuận cao, phát huy quyền làm chủ, hóa giải điểm nghẽn, bảo đảm tiến độ và ổn định trong công tác sắp xếp.

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc đánh giá: “Dân vận khéo 1+10” từ một mô hình đã trở thành phương thức, cách thức để thực hiện công tác lãnh đạo của Đảng. Bản chất là giao nhiệm vụ cho những đảng viên có uy tín, sống thường xuyên tại địa phương để tuyên truyền, vận động và thuyết phục người dân thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước; tạo sự đồng thuận cao giữa Đảng với Nhân dân.

Góp phần xây dựng phong cách người cán bộ

Mô hình “Dân vận khéo 1+10” ở tỉnh Hưng Yên đã từng bước khẳng định được tính thiết thực, hiệu quả, được các tổ chức đảng, đảng viên và Nhân dân đánh giá cao. Mô hình giúp cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, nâng cao kỹ năng dân vận, hiểu rõ hơn thực tiễn cơ sở, góp phần xây dựng phong cách người cán bộ, đảng viên “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”.

Đảng viên thôn Lương Tài, xã Đại Đồng, tỉnh Hưng Yên vận động Nhân dân nhận tiền bồi thường, hỗ trợ bàn giao đất nông nghiệp cho Dự án đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng.

Từ những thành công ở cơ sở, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Hưng Yên đã ban hành Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 29/10/2025 về nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình “Dân vận khéo 1+10” ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2025-2030. Đề án được triển khai gần 1 năm, đến nay, mô hình đã được nhân rộng, lan tỏa ở 100% xã, phường trên địa bàn tỉnh, được đánh giá là chủ trương hết sức có ý nghĩa, thiết thực trong công tác xây dựng Đảng; góp phần tạo mối quan hệ mật thiết, đồng thời là cầu nối quan trọng giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.

Cần thay đổi tư duy trong cách tiếp cận công tác dân vận, từ phong trào sang phương thức lãnh đạo thực chất. Vai trò lãnh đạo của các cấp ủy là phải lãnh đạo toàn diện. Công tác phát triển đảng viên cần ưu tiên những người có uy tín, phẩm chất tốt. Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc

Tuy nhiên, quá trình triển khai mô hình đang gặp một số thách thức cần vượt qua. Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Hồng Châu Vũ Văn Phúc chia sẻ: Hiện tại công việc ở cấp xã, phường rất nhiều, trách nhiệm cao, cán bộ, công chức, viên chức nhiều lúc phải làm thêm cả tối, thứ bảy hoặc chủ nhật mới hoàn thành công việc được giao; do vậy lãnh đạo phường luôn động viên, hỗ trợ anh em hoàn thành tốt nhiệm vụ; cho nên “Dân vận chính quyền” cần được quan tâm nâng cao hơn nữa.

Để phong trào dân vận khéo tiếp tục lan tỏa hiệu quả ở tất cả các lĩnh vực, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc cho rằng: Cần thay đổi tư duy trong cách tiếp cận công tác dân vận, từ phong trào sang phương thức lãnh đạo thực chất. Vai trò lãnh đạo của các cấp ủy là phải lãnh đạo toàn diện. Công tác phát triển đảng viên cần ưu tiên những người có uy tín, phẩm chất tốt. Cần nâng cao trình độ, năng lực của cán bộ dân vận, nhất là dân vận chính quyền, nhằm tăng cường khả năng tổ chức thực hiện của cán bộ trong hệ thống chính trị.