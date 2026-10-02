Nâng cao hiệu quả phòng chống tội phạm biên giới

Ngày 2/10, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phối hợp xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy; tổng kết hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống mua bán người” năm 2026; trao thưởng chuyên án A3-626p.

Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) chủ trì hội nghị.

Trung tướng Vũ Trung Kiên, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chủ trì hội nghị.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại Sở chỉ huy Bộ Tư lệnh BĐBP đến 37 điểm cầu trong toàn lực lượng. Dự hội nghị tại điểm cầu trung tâm có đại diện lãnh đạo Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Bộ Công an; đại biểu các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Viện KSND Tối cao, Công an TP Hà Nội; Thủ trưởng Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, các Cục, Văn phòng Bộ Tư lệnh BĐBP cùng đại diện các cơ quan chức năng Bộ Tư lệnh BĐBP.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Báo cáo nêu rõ, các đơn vị BĐBP đã quán triệt, triển khai nghiêm túc kế hoạch số 3676/KH-BĐBP ngày 1/7/2026 của Bộ Tư lệnh, tập trung nâng cao hiệu quả phòng, chống mua bán người (MBN), xuất nhập cảnh trái phép (XNCTP) và lừa đảo trực tuyến (LĐTT); chú trọng tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn môi giới, lừa đảo, tạo thế trận phòng ngừa từ nội địa đến khu vực biên giới. Các đơn vị chủ động xác định tuyến, địa bàn, đối tượng trọng điểm và bố trí lực lượng thực hiện hiệu quả.

Tư lệnh BĐBP trao thưởng cho các thành viên tham gia chuyên án A3-626p.

Kết quả đã xác lập, đấu tranh 8 chuyên án MBN/bắt 21 đối tượng; triệt phá 2 tụ điểm LĐTT tại thành phố Bà-vét, tỉnh Svây-riêng, Campuchia do người Việt Nam tổ chức, điều hành. Điển hình, ngày 2/7, Cục phòng, chống ma tuý và tội phạm (PCMT & TP), BĐBP tỉnh Tây Ninh phối hợp với lực lượng Hiến Binh tỉnh Svây - Riêng, Campuchia truy quét 2 tụ điểm LĐTT do người Việt Nam tổ chức, điều hành, bắt 76 đối tượng (58 đối tượng người Việt Nam, 18 đối tượng người Trung Quốc). Đây là bước đột phá về công tác nghiệp vụ và hợp tác quốc tế; thực hiện chủ trương của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh về nắm tình hình và đấu tranh với tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia từ sớm, từ xa, từ ngoài biên giới.

Chuyên án CM626, BĐBP tỉnh Cà Mau đấu tranh với đường dây MBN nhằm mục đích cưỡng bức lao động trên biển, bắt 3 đối tượng, giải cứu 2 nạn nhân.

Các đơn vị đã giải cứu và phối hợp giải cứu 13 nạn nhân; tiếp nhận, rà soát, xác minh, xác định 19 nạn nhân và người có dấu hiệu bị mua bán, trong đó 3 trẻ em.

Trong công tác phối hợp và hợp tác quốc tế, BĐBP chủ động phối hợp với lực lượng Công an trao đổi thông tin, xác minh đối tượng, sàng lọc, xác định nạn nhân MBN. Cục PCMT& TP phối hợp Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an tổng kết kế hoạch phối hợp phòng, chống MBN giai đoạn 2021 – 2025; ký Kế hoạch phối hợp giai đoạn 2026 - 2030 theo hướng mở rộng đối tượng, nội dung phối hợp.

Các đơn vị đã trao đổi 134 thông tin về tội phạm, nạn nhân MBN; phối hợp xác lập, đấu tranh 4 chuyên án, 6 vụ án. Cục PCMT & TP và Cục Cảnh sát hình sự đang củng cố tài liệu, xác lập 2 chuyên án MBN.

Hợp tác quốc tế tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong đấu tranh với tội phạm MBN xuyên quốc gia. Bộ Tư lệnh BĐBP đã chỉ đạo Cục PCMT& TP ký Biên bản thỏa thuận hợp tác với Cục Điều tra tội phạm, Bộ Tư lệnh Hiến binh Hoàng gia Campuchia và Phòng Trinh sát, Bộ Tư lệnh BĐBP Lào, tạo cơ sở pháp lý hoàn chỉnh trong phòng, chống tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia. Đồng thời, BĐBP phối hợp với lực lượng chức năng Trung Quốc tiếp nhận, sàng lọc 4 vụ/12 nạn nhân và người có dấu hiệu bị mua bán; phối hợp với lực lượng chức năng Lào tiếp nhận, sàng lọc 3 vụ/8 trường hợp; phối hợp với lực lượng chức năng Campuchia tiếp nhận 190 công dân, sàng lọc xác định 16 nạn nhân và người có dấu hiệu bị mua bán; phối hợp các tổ chức quốc tế giải cứu 8 nạn nhân bị bán sang Trung Quốc, Myanmar.

Phát biểu kết luận hội nghị, đối với kế hoạch phối hợp xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma túy ở khu vực biên giới, vùng biển, Trung tướng Vũ Trung Kiên yêu cầu các đơn vị phải đánh giá toàn diện tình hình ma túy trên địa bàn, làm rõ những yếu tố tác động; xác định chính xác địa bàn, tuyến, đối tượng trọng điểm để xây dựng kế hoạch sát với thực tế. Các chủ trương, biện pháp phải cụ thể, sử dụng tổng hợp các lực lượng và biện pháp công tác Biên phòng, tăng cường phối hợp, hợp tác quốc tế, chủ động phòng ngừa sớm, ngăn chặn nguồn cung ma túy xâm nhập vào địa bàn.

Cùng với các biện pháp đấu tranh nghiệp vụ, Trung tướng Vũ Trung Kiên yêu cầu các đơn vị BĐBP tiếp tục phát huy hiệu quả các chương trình, mô hình của BĐBP đang được triển khai tại khu vực biên giới. Các chương trình phải gắn với củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh, xây dựng cơ sở chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, tạo sinh kế, nâng cao đời sống và nhận thức của nhân dân. Tiếp tục ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, tạo những kênh tiếp nhận thông tin thuận tiện, bảo đảm an toàn cho người cung cấp tin, khuyến khích nhân dân chủ động tham gia bảo vệ an ninh, trật tự khu vực biên giới.

Về hợp tác quốc tế, Trung tướng Vũ Trung Kiên yêu cầu BĐBP các tỉnh, thành phố chủ động tăng cường trao đổi, chia sẻ thông tin với lực lượng chức năng các nước láng giềng; phối hợp xác minh, đấu tranh, ngăn chặn các đường dây tội phạm hoạt động xuyên biên giới. Các lực lượng chuyên trách trong nước cần phối hợp chặt chẽ ngay trong công tác đánh giá tình hình, xây dựng phương án và tổ chức đấu tranh, tạo thế trận liên hoàn, không để các đối tượng lợi dụng kẽ hở để hoạt động.

Đồng chí Tư lệnh BĐBP đề nghị các cơ quan chức năng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh BĐBP và các đơn vị trên các tuyến biên giới trong quá trình triển khai kế hoạch; đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ban, ngành phối hợp với BĐBP, kết hợp chặt chẽ kế hoạch của địa phương với kế hoạch của Bộ Tư lệnh BĐBP.

Đối với công tác phòng, chống mua bán người, Trung tướng Vũ Trung Kiên yêu cầu các đơn vị tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình, dự báo đúng, phát hiện sớm các phương thức, thủ đoạn mới; tập trung vào địa bàn, nhóm đối tượng có nguy cơ cao; làm rõ bản chất, quy mô, phương thức hoạt động của các đường dây, tổ chức tội phạm.

Trung tướng Vũ Trung Kiên đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục đồng hành với các lực lượng chức năng, trong đó có Bộ đội Biên phòng, đẩy mạnh tuyên truyền về công tác phòng, chống ma túy và mua bán người. Công tác tuyên truyền cần được duy trì thường xuyên, có chiều sâu, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, huy động sức mạnh của nhân dân cùng với các cấp, các ngành tham gia phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ở khu vực biên giới.