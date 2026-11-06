Nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong ngành Y tế

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: M. Thúy

Tham dự buổi làm việc, về phía Bộ Y tế có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà cùng các thành viên Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Y tế và đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan.

Về phía Đoàn công tác có Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung cùng đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Thanh tra KTNN, KTNN chuyên ngành III, Văn phòng KTNN, Vụ Tổng hợp, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy KTNN và các thành viên, thư ký Đoàn.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa, Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: M. Thúy

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà đã trình bày báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của Đảng ủy Bộ Y tế trong giai đoạn từ ngày 01/9/2025 đến ngày 01/9/2026.

Báo cáo tập trung làm rõ kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; những nhiệm vụ, giải pháp đã triển khai trong lĩnh vực y tế nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: M. Thúy

Sau khi nghe báo cáo, các thành viên Đoàn công tác và đại diện các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Y tế đã trao đổi, thảo luận, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của Đảng; việc chuyển đổi vị trí công tác; cũng như thực hiện các kết luận, kiến nghị sau thanh tra, kiểm toán. Các ý kiến đồng thời tập trung phân tích những vấn đề cần tiếp tục khắc phục, hoàn thiện để nâng cao hiệu quả phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong toàn Ngành.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa ghi nhận tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Y tế trong chuẩn bị báo cáo, cung cấp hồ sơ, tài liệu và giải trình các nội dung Đoàn công tác quan tâm. Chia sẻ với những khó khăn, thách thức của ngành Y tế, Tổng Kiểm toán nhà nước cũng ghi nhận những nỗ lực của Bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thời gian qua.

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: M. Thúy

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian tới, Tổng Kiểm toán nhà nước đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Y tế tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt và triển khai nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy cần thường xuyên cập nhật các quy định mới, chủ động tham mưu những giải pháp phù hợp; chú trọng xây dựng văn hóa liêm chính, tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, hướng tới mục tiêu “không thể, không dám, không muốn, không cần tham nhũng, lãng phí, tiêu cực”.

Trưởng đoàn công tác cũng nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng thành pháp luật của Nhà nước; trong đó, cần quan tâm triển khai thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: M. Thúy

Cùng với đó, Đảng ủy Bộ Y tế cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, lấy phòng ngừa làm trọng tâm; chủ động nhận diện các nguy cơ tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong nội bộ Ngành để có biện pháp phòng ngừa, xử lý kịp thời. Tổng Kiểm toán nhà nước lưu ý Bộ Y tế tập trung xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy; thực hiện nghiêm các kết luận, kiến nghị của cơ quan thanh tra, kiểm tra và KTNN, bảo đảm các sai sót, tồn tại được khắc phục thực chất.

Để phục vụ công tác tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương, Trưởng đoàn đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Y tế chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan bổ sung, cập nhật và làm rõ một số kết quả, nội dung kiến nghị theo ý kiến trao đổi tại buổi làm việc, gửi Đoàn công tác tổng hợp theo quy định.

Các đại biểu phát biểu thảo luận. Ảnh: M. Thúy

Phát biểu tiếp thu ý kiến của Đoàn công tác, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trân trọng cảm ơn những ý kiến đánh giá, góp ý và chỉ đạo của Trưởng đoàn Nguyễn Hữu Nghĩa cùng các thành viên Đoàn công tác. Bộ trưởng khẳng định, những nội dung được trao đổi, góp ý tại buổi làm việc là cơ sở quan trọng để Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Y tế tiếp tục nghiên cứu, rút kinh nghiệm, bổ sung giải pháp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan cũng thẳng thắn nhìn nhận, mặc dù Bộ Y tế đã có nhiều nỗ lực trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, song trước yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, ngành Y tế vẫn còn nhiều nội dung cần tiếp tục triển khai, hoàn thiện.

Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Y tế sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của Đoàn công tác, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, bổ sung, làm rõ những nội dung theo yêu cầu; đồng thời tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong toàn Ngành./.