Nâng cao hiệu quả phòng, chẩn đoán và điều trị bệnh truyền nhiễm

Quang cảnh Hội nghị.

Hơn 200 đại biểu đến từ các bệnh viện, cơ sở y tế khu vực miền núi phía Bắc đã tập trung thảo luận nhiều nội dung chuyên môn như: Tiếp cận bệnh nhân sốt theo hệ thống; ứng dụng sinh học phân tử trong nhiễm trùng sản khoa; bằng chứng huyết thanh học và sinh học phân tử về nhiễm vi-rút viêm gan B tiềm ẩn ở đồng bào dân tộc thiểu số; gánh nặng bệnh Zona ở người cao tuổi và chiến lược dự phòng chủ động; tổn thương thận cấp ở bệnh nhân nhiễm Leptospira.

Các đại biểu cũng cập nhật kiến thức về tình hình vi khuẩn gây bệnh và mức độ kháng kháng sinh tại Bệnh viện Gang Thép Thái Nguyên; chẩn đoán, điều trị viêm gan vi-rút B năm 2026 và nhiễm nấm Cryptococcus. Đồng thời, trao đổi về thực trạng viêm màng não sau phẫu thuật sọ não và các yếu tố liên quan tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.

Đại biểu thảo luận tại Hội nghị.

Hội nghị không chỉ là dịp cập nhật kiến thức khoa học mà còn tạo diễn đàn để các chuyên gia, cơ sở y tế và hội viên trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả phòng bệnh, chẩn đoán và điều trị bệnh truyền nhiễm.

Thời gian tới, Liên chi hội Truyền nhiễm các tỉnh miền núi phía Bắc tiếp tục phát huy vai trò kết nối chuyên môn giữa Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên với các bệnh viện trong khu vực; đồng thời mở rộng phối hợp với hệ thống y tế cơ sở, nâng cao năng lực phát hiện sớm, giám sát và xử trí bệnh truyền nhiễm ngay từ tuyến đầu.