Nâng cao hiệu quả phối hợp truyền thông tư pháp

Quang cảnh buổi hội nghị

Tham dự buổi hội nghị có ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chánh án TAND tỉnh An Giang; ông Tạ Anh Tuấn, Phụ trách Văn phòng đại diện Báo Công lý tại TP.HCM; bà Lư Thị Châu Ngọc, Chánh án TAND khu vực 13 - An Giang; ông Nguyễn Quang Trung, Phó Tổng thư ký chuyên trang Công lý và Xã hội, cùng đại diện cán bộ, công chức, Thẩm phán TAND khu vực 13 và phóng viên Văn phòng đại diện Báo Công lý tại TPHCM.

Từ đầu 2026, TAND khu vực 13 - An Giang và Văn phòng đại diện Báo Công lý tại TPHCM đã phối hợp chặt chẽ trong công tác thông tin, tuyên truyền. Nhiều tin, bài phản ánh toàn diện các mặt hoạt động của đơn vị được đăng tải trên Báo Công lý.

Công tác phối hợp của hai đơn vị được thực hiện thường xuyên, kịp thời, góp phần nâng cao uy tín, hình ảnh của TAND khu vực 13 - An Giang; đồng thời tăng cường sự hiểu biết và niềm tin của nhân dân đối với hoạt động tư pháp.

Các tin, bài đều có sự chuẩn bị kỹ về nội dung, hình ảnh. Từ đó, đảm bảo thông tin kịp thời, bám sát sự chỉ đạo của TANDTC và TAND tỉnh An Giang.

Bà Lư Thị Châu Ngọc - Chánh án TAND khu vực 13 - An Giang phát biểu khai mạc hội nghị

Bà Lư Thị Châu Ngọc, Chánh án TAND khu vực 13 - An Giang đánh giá cao sự phối hợp của hai đơn vị trong năm qua. Báo Công lý đã bám sát các mặt công tác trọng tâm của ngành tư pháp, đặc biệt là việc nâng cao chất lượng công tác xét xử, cải cách tư pháp và các mô hình đổi mới thủ tục hành chính tư pháp tại địa phương.

Những bước tiến trong hoạt động giải quyết án, tinh thần thượng tôn pháp luật và những tấm gương Thẩm phán tận tụy, bản lĩnh vì nhân dân phục vụ đã được phản ánh sinh động, chính xác và kịp thời trên các ấn phẩm của Báo.

Qua đó, công tác tuyên truyền không chỉ góp phần lan tỏa những giá trị tích cực của bản án, quyết định thấu tình đạt lý mà còn đóng vai trò thiết thực trong việc giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chánh án TAND tỉnh An Giang phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chánh án TAND tỉnh An Giang đánh giá cao công tác thông tin tuyên truyền giữa hai đơn vị.

Phó Chánh án yêu cầu TAND khu vực 13 cần tích cực, chủ động hơn nữa trong phối hợp thông tin tuyên truyền với Báo Công lý. Đặc biệt là chú trọng các vấn đề thời sự, dư luận quan tâm, các chủ đề có chiều sâu, chất lượng... qua đó làm nổi bật vị thế, vai trò của TAND.

Các đại biểu đóng góp ý kiến tại Hội nghị

Tại hội nghị, đại diện hai đơn vị đã có những phát biểu đóng góp trong việc trao đổi kinh nghiệm trong công tác phối hợp.

Trong năm 2027, cả hai đơn vị tiếp tục phát triển sự phối hợp chặt chẽ trong công tác trao đổi thông tin tuyên truyền và khắc phục những hạn chế còn tồn tại.

Theo đó, lãnh đạo TAND khu vực 13 - An Giang tiếp tục nâng cao nhận thức đến toàn thể cán bộ Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký và công chức về vai trò ý nghĩa của công tác thông tin, tuyên truyền trong việc nâng cao uy tín, hình ảnh của TAND.

Qua đó góp phần lan tỏa những mô hình hay, cách làm hiệu quả, các cá nhân tiêu biểu.

Nhà báo Tạ Anh Tuấn, Phụ trách Văn phòng đại diện Báo Công lý tại TPHCM phát biểu.

Phát biểu tại hội nghị, Nhà báo Tạ Anh Tuấn, Phụ trách Văn phòng đại diện Báo Công lý tại TPHCM nhấn mạnh, buổi hội nghị không chỉ là dịp trao đổi giữa hai đơn vị. Qua đó, còn thể hiện sự chú trọng, quan tâm đặc biệt của những người làm Báo Công lý đối với công tác thông tin hệ thống Tòa án.

Nhà báo Tạ Anh Tuấn cũng khái quát những kết quả phối hợp giữa hai đơn vị; đồng thời nhấn mạnh, được sự quan tâm của Ban biên tập, đồng chí Tổng Biên tập.

Thời gian tới, Báo Công lý tiếp tục tích cực đăng tải các tin, bài phản ánh hoạt động xét xử, tuyên truyền kết quả thực nhiệm nhiên vụ chính trị cùng với công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị, các tấm gương cán bộ, công chức tiêu biểu của hệ thống TAND nói chung và TAND khu vực 13 - An Giang nói riêng.

Hai đơn vị ký nội dung phối hợp thông tin tuyên truyền

Dịp này, Văn phòng Báo Công lý tại TP HCM và TAND khu vực 13 - An Giang đã ký nội dung phối hợp thông tin tuyên truyền.

Tập thể hội nghị chụp ảnh lưu niệm

Qua đó, hai đơn vị sẽ hỗ trợ chặt chẽ, bám sát các sự kiện trọng tâm của ngành để đưa hình ảnh và hoạt động của Tòa án đến gần hơn với đông đảo bạn đọc, cùng chung tay xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh và bảo vệ công lý cho xã hội.