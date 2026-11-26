Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng Phạm Thị Ngọc Quyên phát biểu tham luận tại hội nghị. Ảnh: TÂM ĐAN

Tham dự hội nghị có lãnh đạo Cục Tần số vô tuyến điện, Sở Khoa học và Công nghệ 11 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng.

Hội nghị nhằm đánh giá kết quả phối hợp quản lý tần số vô tuyến điện trên địa bàn trong năm 2026; thảo luận, thống nhất phương hướng, nhiệm vụ năm 2027.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2026, công tác phối hợp giữa Sở Khoa học và Công nghệ 11 tỉnh, thành phố với các Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực III, VI, VII và cơ quan liên quan được triển khai chặt chẽ, đồng bộ, đạt nhiều kết quả tích cực.

Các địa phương được phân cấp 49 thủ tục hành chính về lĩnh vực tần số vô tuyến điện và cấp 7.426 giấy phép tần số với tỷ lệ đúng hạn đạt 100%. Trong đó, Đà Nẵng là địa phương có số lượng giấy phép cấp mới cao nhất khu vực miền Trung đối với loại hình mạng nội bộ và đài tàu.

Ngoài ra, các địa phương đã cấp gần 5.000 giấy phép tàu cá thông qua đối soát dữ liệu và hơn 500 giấy phép tàu thủy nội địa (đạt 100%). Trong năm, các Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực III, VI, VII tổ chức kiểm soát tần số bảo đảm an toàn thông tin tại 27 sự kiện chính trị - xã hội diễn ra trên địa bàn khu vực miền Trung.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Giám đốc Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực III Trương Công Hạnh nhấn mạnh, tần số vô tuyến điện là tài nguyên quốc gia có giá trị đặc biệt quan trọng, là hạ tầng thiết yếu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, thông tin liên lạc và chuyển đổi số.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: TÂM ĐAN

Theo ông Hạnh, sự phối hợp này không chỉ dừng ở trao đổi thông tin, xử lý công việc theo chức năng, nhiệm vụ mà cần hướng tới cơ chế thường xuyên, đồng bộ, rõ trách nhiệm, kịp thời và thực chất.

Năm 2027, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực III, VI, VII tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Sở Khoa học và Công nghệ, tập trung hỗ trợ triển khai cấp phép theo phân cấp, bảo đảm 100% giấy phép được giải quyết đúng thời hạn và cập nhật đầy đủ trên cơ sở dữ liệu dùng chung.

Đồng thời, tăng cường đối soát dữ liệu tại các công trình xây dựng, bãi đỗ xe thu phí không dùng tiền mặt; phấn đấu 100% công trình xây dựng, bãi đỗ xe có trang bị thiết bị RFID được cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện.

Cùng với đó, đẩy mạnh phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm, giải quyết can nhiễu và phát huy vai trò của chính quyền cơ sở; triển khai đo, cập nhật dữ liệu trường điện từ (EMF), phấn đấu hoàn thành đo kiểm 100% vùng lõi các đô thị trên địa bàn các tỉnh.