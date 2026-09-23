Nâng cao hiệu quả phối hợp trong công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo

Quang cảnh Hội nghị.

Thời gian qua, Sở Dân tộc và Tôn giáo phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Công an tỉnh triển khai công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Sở Dân tộc và Tôn giáo ký kết quy chế phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Hằng năm, Sở Dân tộc và Tôn giáo phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo; giám sát việc thực hiện chính sách và phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng.

Đồng thời, Sở tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh duy trì trao đổi thông tin, xử lý các vấn đề phát sinh theo quy định.

Sở Dân tộc và Tôn giáo ký kết quy chế phối hợp với Công an tỉnh.

Giai đoạn 2026-2031, ba cơ quan thống nhất tiếp tục tăng cường nắm tình hình từ cơ sở, trao đổi thông tin kịp thời, phối hợp giải quyết các vụ việc phát sinh và nâng cao chất lượng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền. Nội dung phối hợp được phân công cụ thể, xác định rõ cơ quan chủ trì, nhiệm vụ và trách nhiệm của từng đơn vị.

Đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị các đơn vị triển khai nghiêm túc, thực chất những nội dung đã ký kết; thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Qua đó, nâng cao hiệu quả công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn.