Nâng cao hiệu quả phối hợp trợ giúp pháp lý, bảo vệ quyền lợi nhóm yếu thế
Sáng 23-10, Đoàn kiểm tra của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Đồng Nai do Phó Giám đốc Sở Tư pháp Nguyễn Trọng Trí làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác phối hợp về trợ giúp pháp lý (TGPL) trong hoạt động tố tụng năm 2026 tại Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) Khu vực 13.
Báo cáo kết quả công tác phối hợp định kỳ từ ngày 1-7-2025 đến ngày 1-7-2026, VKSND Khu vực 13, cho biết đơn vị luôn bám sát các quy định pháp luật, chú trọng lồng ghép việc kiểm sát thực hiện quyền được TGPL cho người tham gia tố tụng ngay từ giai đoạn đầu. Lãnh đạo Viện thường xuyên chỉ đạo kiểm sát viên phối hợp chặt chẽ với Trung tâm TGPL Nhà nước và các cơ quan tiến hành tố tụng trong việc thông tin, giải thích, hướng dẫn quyền tiếp cận dịch vụ pháp lý miễn phí cho các đối tượng thuộc diện thụ hưởng.
Đáng chú ý, trong kỳ báo cáo, VKSND Khu vực 13 đã phối hợp thực hiện TGPL đối với 15 vụ việc và 18 người thuộc diện chính sách, yếu thế trong xã hội. 100% số người thuộc diện TGPL đã được thông tin, giải thích và chỉ định người bào chữa, bảo vệ quyền lợi hợp pháp kịp thời theo quy định.
Bên cạnh những kết quả đạt được, VKSND Khu vực 13 cũng thẳng thắn nhìn nhận một số khó khăn, vướng mắc thực tế như: một số người thuộc diện TGPL chưa chủ động cung cấp thông tin hoặc nhận thức chưa đầy đủ về quyền lợi của mình; khối lượng công việc của kiểm sát viên lớn; địa bàn rộng và việc phối hợp quản lý hồ sơ, bảo mật thông tin trong một số trường hợp còn đòi hỏi sự đồng bộ cao.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/xa-hoi/202610/nang-cao-hieu-qua-phoi-hop-tro-giup-phap-ly-bao-ve-quyen-loi-nhom-yeu-the-f3b2655/