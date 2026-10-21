Nâng cao hiệu quả phối hợp nghiên cứu, tham mưu, triển khai các chủ trương chiến lược phát triển kinh tế

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương phát biểu tại lễ ký kết chương trình phối hợp công tác. (Ảnh: VĂN TOÁN)

Dự lễ ký kết có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, học viện ở Trung ương và tỉnh An Giang…

Chương trình phối hợp giữa Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh bao gồm ba nhóm nội dung: phối hợp nghiên cứu, tham mưu, tư vấn chiến lược; tổng kết thực tiễn, nghiên cứu và tổ chức hoạt động khoa học; theo dõi, đánh giá, báo cáo việc thực hiện các chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế-xã hội.

Trong đó, trọng tâm phối hợp nhiệm vụ tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930-2030), định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030-2130). Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, đòi hỏi kết hợp chặt chẽ nghiên cứu lý luận với tổng kết thực tiễn, đánh giá thành tựu, bài học kinh nghiệm và làm rõ những vấn đề phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Sự phối hợp nhằm phát huy thế mạnh tham mưu chiến lược về kinh tế-xã hội của Ban; nghiên cứu lý luận chính trị, đào tạo cán bộ và tổng kết thực tiễn của Học viện; tư vấn, phản biện lý luận của Hội đồng Lý luận Trung ương. Trên cơ sở đó, các cơ quan cùng cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn phục vụ Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong hoạch định, hoàn thiện đường lối, chủ trương, chính sách phát triển đất nước.

Cùng đó, hai cơ quan tăng cường phối hợp triển khai nhiệm vụ tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; nghiên cứu thực tiễn triển khai Nghị quyết số 19-NQ/TW về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam, Nghị quyết số 57-NQ/TW và các nghị quyết liên quan.

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ký kết Chương trình phối hợp giữa Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Chương trình phối hợp giữa Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và Tỉnh ủy An Giang về triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị hướng tới hai mục tiêu chính.

Một là, tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của tỉnh An Giang gắn với các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thực sự trở thành động lực phát triển trung tâm của tỉnh; trong đó cụ thể hóa mục tiêu đến năm 2030 đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế đạt hơn 55%, kinh tế số đạt 30% GRDP của tỉnh thành nhiệm vụ có lộ trình rõ ràng.

Hai là, hình thành kênh phản hồi thực tiễn có hệ thống để Ban Chính sách, chiến lược Trung ương tổng kết kinh nghiệm, phát hiện điểm nghẽn, tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư hoàn thiện chính sách, triển khai hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW trong giai đoạn tới.

Những nội dung cụ thể hai cơ quan sẽ phối hợp là: Xây dựng Chiến lược, kế hoạch phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của tỉnh An Giang; Hợp tác giải quyết các bài toán lớn, phát triển các lĩnh vực tiềm năng của tỉnh như nông nghiệp thông minh, chuỗi giá trị số, cửa khẩu số và phát triển trung tâm kinh tế biển quốc gia, gắn với bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh và sinh kế bền vững;

Phát triển kết nối với các cơ sở nghiên cứu khoa học, từng bước hình thành môi trường và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; Nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn và tham mưu hoàn thiện chính sách vĩ mô; Phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tình hình triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Ban Chính sách, chiến lược Trung ương sẽ kết nối hai Viện Hàn lâm, các cơ sở nghiên cứu, đào tạo, chuyên gia và doanh nghiệp công nghệ với tỉnh theo từng bài toán cụ thể; tỉnh chủ động xác định nhu cầu, bố trí nguồn lực và huy động doanh nghiệp tham gia.

Đại diện lãnh đạo Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và Tỉnh ủy An Giang ký kết Chương trình phối hợp.

Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh, đây là sự kiện có ý nghĩa thiết thực, cụ thể hóa trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được Trung ương giao; đồng thời tạo cơ chế kết nối chặt chẽ hơn giữa nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, tham mưu chiến lược và tổ chức thực hiện chính sách, góp phần nâng cao chất lượng hoạch định và thực thi chủ trương, đường lối, định hướng chiến lược của Đảng theo Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 15/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới.

Để bảo đảm các nội dung ký kết được triển khai đồng bộ, thực chất, đồng chí đề nghị các cơ quan tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ quan trọng. Trước hết, lấy nhiệm vụ chiến lược của Đảng và những vấn đề thực tiễn đặt ra làm trọng tâm phối hợp.

Nội dung phối hợp phải xuất phát từ yêu cầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV, các nghị quyết chiến lược của Đảng và những vấn đề lớn đang đặt ra trong quá trình phát triển đất nước; tránh dàn trải, hình thức hoặc chỉ dừng lại ở trao đổi thông tin, tổ chức hội nghị, hội thảo.

Trọng tâm nghiên cứu cần hướng vào đổi mới mô hình phát triển; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; hoàn thiện thể chế phát triển; thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tập trung nâng cao năng lực tự chủ chiến lược và hiệu quả quản trị quốc gia bằng tăng chất lượng phối hợp giữa Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Hội đồng Lý luận Trung ương trong nghiên cứu, tham mưu chiến lược.

Đối với tỉnh An Giang, đồng chí lưu ý việc phối hợp phải hướng tới tạo chuyển biến thực chất về chất lượng, hiệu quả và năng lực phát triển của địa phương. Chương trình phối hợp cần tập trung nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách và giải pháp có tính đột phá, phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh; ưu tiên phát triển nông nghiệp thông minh, tổ chức chuỗi giá trị gắn với chuyển đổi số, phát triển kinh tế cửa khẩu, kinh tế biển và các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao. Quá trình phát triển phải gắn với bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới, biển, đảo và nâng cao đời sống Nhân dân.

Đồng chí cũng nêu rõ phải xác định công tác tổng kết thực tiễn và phát triển lý luận là yêu cầu xuyên suốt, góp phần hoàn thiện chủ trương, chính sách của Đảng thông qua các chương trình phối hợp. Thực tiễn phát triển luôn vận động, đặt ra những vấn đề mới mà các chủ trương, chính sách hiện hành có thể chưa bao quát đầy đủ. Vì vậy, phối hợp công tác không chỉ nhằm giải quyết nhiệm vụ trước mắt, mà còn phải tạo điều kiện phát hiện vấn đề mới, kiểm nghiệm cách làm mới, bổ sung luận cứ và từng bước hoàn thiện tư duy phát triển.