Nâng cao hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở

Bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng PBGDPL Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

Đây là yêu cầu được bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương đưa ra tại buổi làm việc với tỉnh Phú Thọ sáng 13/10.

Theo bà Hà Thị Nga, Hội đồng Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh cần tiếp tục bám sát chức năng, nhiệm vụ, các quy định pháp luật, chương trình, đề án; phát huy vai trò tham mưu của cơ quan thường trực và Sở Tư pháp.

Tỉnh cần tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ cấp xã, nhất là các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; nhân rộng những mô hình, cách làm phù hợp với từng nhóm đối tượng; phát huy vai trò của lực lượng vũ trang, thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền trong quá trình thực thi công vụ, chủ động đưa thông tin pháp luật đến người dân. Các hình thức tuyên truyền cần tiếp tục được đa dạng hóa, kết hợp ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo.

Bà Hà Thị Nga cũng lưu ý việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Tuần Văn hóa Việt Nam; triển khai thực chất chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh giai đoạn 2026-2030.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Phùng Thị Kim Nga khẳng định, Phú Thọ luôn quan tâm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, coi đây là khâu quan trọng nhằm bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ về thể chế ngay từ giai đoạn đầu thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Bà Phùng Thị Kim Nga, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, phát biểu tại buổi làm việc.

Tỉnh xác định công tác này có vai trò thiết thực trong nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Trong bối cảnh tổ chức bộ máy và địa giới hành chính có sự thay đổi, việc duy trì hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật thông suốt, phù hợp với tình hình thực tế tại cơ sở là yêu cầu quan trọng, giúp người dân và doanh nghiệp kịp thời tiếp cận các quy định pháp luật, thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định.

Báo cáo tại buổi làm việc, đại diện Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ cho biết, trong giai đoạn đầu triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, các nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý trên địa bàn tỉnh được duy trì ổn định, không bị gián đoạn. Hội đồng Phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh và phần lớn Hội đồng phối hợp cấp xã đã được kiện toàn, từng bước phát huy vai trò tham mưu, phối hợp và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Công tác được triển khai gắn với nhiệm vụ chính trị, yêu cầu quản lý nhà nước và các chương trình, kế hoạch của tỉnh. Nội dung, hình thức tuyên truyền từng bước đổi mới theo hướng sát thực tiễn, tập trung vào chính sách mới và những lĩnh vực người dân, doanh nghiệp quan tâm. Bên cạnh các hình thức truyền thống, nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội, nền tảng số, cuộc thi trực tuyến và hệ thống truyền thanh cơ sở để phổ biến pháp luật.

Công tác truyền thông chính sách, phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua, hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2025 và tuyên truyền pháp luật phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được triển khai tương đối kịp thời, đồng bộ. Một số mô hình ứng dụng chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và nền tảng trực tuyến bước đầu phát huy hiệu quả.

Các hoạt động hòa giải ở cơ sở tiếp tục được củng cố; đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật và hòa giải viên được bồi dưỡng, nâng cao năng lực. Công tác trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng được triển khai nhằm bảo đảm quyền được trợ giúp pháp lý của người dân theo quy định. Việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh cũng được thực hiện theo các chương trình, kế hoạch của tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn công tác và đại biểu tập trung trao đổi về việc triển khai các văn bản, đề án phổ biến, giáo dục pháp luật đối với học sinh, sinh viên, đồng bào dân tộc thiểu số và các nhóm đối tượng đặc thù; công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá hoạt động của hội đồng các cấp; việc bố trí nguồn lực, xã hội hóa và nâng cao vai trò phối hợp của các sở, ngành trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật.