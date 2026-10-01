Nâng cao hiệu quả phiên tòa rút kinh nghiệm, trình chiếu tài liệu, chứng cứ

Đây là hoạt động được tổ chức trên cơ sở thực tiễn VKSND khu vực 1, TP Đà Nẵng đã triển khai nhiều phiên tòa hình sự có số hóa hồ sơ, trình chiếu tài liệu, chứng cứ. Từ những kết quả đạt được cũng như những vấn đề còn đặt ra trong quá trình thực hiện, tọa đàm tập trung nhìn nhận, trao đổi và thống nhất một phương pháp, kịch bản chung để Kiểm sát viên có thể chủ động, hiệu quả hơn khi tổ chức phiên tòa có trình chiếu tài liệu, chứng cứ.

Tại tọa đàm, các Kiểm sát viên không chỉ đánh giá kết quả thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử qua những vụ án cụ thể mà còn đi sâu vào cách thức xây dựng và vận hành một phiên tòa số hóa như: lựa chọn tài liệu, chứng cứ cần trình chiếu; sắp xếp trình tự trình chiếu phù hợp với diễn biến xét hỏi; xác định thời điểm đưa chứng cứ lên màn hình; kết hợp giữa chứng cứ được trình chiếu với câu hỏi, lập luận của Kiểm sát viên; cũng như dự kiến và xử lý những tình huống phát sinh tại phiên tòa.

VKSND khu vực 1, TP Đà Nẵng ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa hồ sơ và trình chiếu tài liệu, chứng cứ tại phiên toà xét vụ án về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”.

Trên cơ sở đó, đơn vị hướng tới xây dựng một“kịch bản mẫu” thống nhất, không nhằm khuôn cứng cách thức xét xử đối với từng vụ án, mà tạo ra một khung nghiệp vụ chung để mỗi Kiểm sát viên có thể vận dụng linh hoạt theo đặc điểm của từng vụ án, từng loại chứng cứ và diễn biến thực tế tại phiên tòa.

Điểm cốt lõi được đặt ra là số hóa không chỉ để thay thế hồ sơ giấy bằng hình ảnh trên màn hình. Việc trình chiếu phải phục vụ trực tiếp cho hoạt động xét hỏi, tranh tụng và chứng minh tội phạm; tài liệu, chứng cứ được đưa ra đúng lúc, đúng trọng tâm, giúp Hội đồng xét xử, những người tham gia tố tụng và Kiểm sát viên cùng tiếp cận chứng cứ một cách trực quan, qua đó làm rõ hơn các tình tiết của vụ án.

Từ những phiên tòa đã được tổ chức, đơn vị rút kinh nghiệm để chuẩn hóa, chuẩn hóa để thống nhất và thống nhất để từng Kiểm sát viên có thể thực hiện tốt hơn. Đây cũng là cách VKSND khu vực 1, TP Đà Nẵng cụ thể hóa yêu cầu chuyển đổi số bằng chính những hoạt động nghiệp vụ hằng ngày, biến công nghệ thành công cụ hỗ trợ nâng cao chất lượng công tố và kiểm sát xét xử, thay vì chỉ đơn thuần là một phương thức trình bày mới.

VKSND khu vực 1, TP Đà Nẵng tổ chức tọa đàm báo cáo kết quả tham gia xét xử các vụ án hình sự và tổ chức phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm.

Tọa đàm vì vậy không chỉ là hoạt động rút kinh nghiệm sau xét xử, mà còn là quá trình tích lũy thực tiễn, chia sẻ kinh nghiệm và xây dựng phương pháp chung, góp phần nâng cao kỹ năng của Kiểm sát viên, tăng tính chuyên nghiệp, chủ động và hiệu quả trong các phiên tòa hình sự có số hóa, trình chiếu tài liệu, chứng cứ.

Từ thực tiễn của nhiều phiên tòa, đúc kết thành một phương pháp chung, từ kinh nghiệm của từng Kiểm sát viên sẽ hình thành cách làm thống nhất của đơn vị. Đây là hướng đi thiết thực của VKSND khu vực 1, TP Đà Nẵng trong việc tiếp tục đổi mới hoạt động nghiệp vụ, đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử trong tình hình mới.