Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các cơ quan Tư pháp tỉnh đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, thẩm quyền. Các cơ quan đã chủ động phát hiện vi phạm, xử lý các hành vi phạm tội về tham nhũng, kinh tế, chức vụ; việc nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử, bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm. Công tác phối hợp trong trao đổi thông tin, đánh giá chứng cứ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết các vụ án được quan tâm thực hiện. Đối với công tác thi hành án, có sự phối hợp, trao đổi về việc tổ chức thi hành các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật; chú trọng xác minh, kê biên, xử lý tài sản, thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế. Đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, hạn chế thiệt hại cho Nhà nước, tổ chức và cá nhân, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Lãnh đạo Công an tỉnh làm rõ nội dung phát hiện, điều tra, xử lý tham nhũng, tiêu cực.

Các thành viên Tổ giúp việc trao đổi, đề nghị các cơ quan Tư pháp tỉnh làm rõ một số nội dung liên quan đến công tác phối hợp, trao đổi thông tin, tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, nhất là việc xác minh, xử lý tài sản và thu hồi tài sản tham nhũng. Thành viên Tổ giúp việc cũng quan tâm nắm bắt việc thực hiện Quy định số 131-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán. Qua đó, làm rõ trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; việc phòng ngừa, phát hiện, xử lý những biểu hiện lợi dụng chức vụ, quyền hạn, tác động trái quy định trong thực thi công vụ.

Lãnh đạo Thi hành án dân sự tỉnh làm rõ nội dung thu hồi tài sản vi phạm.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Tạ Văn Giang, Tổ trưởng Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, ghi nhận tinh thần trách nhiệm và những kết quả các cơ quan Tư pháp tỉnh Tuyên Quang đạt được trong công tác phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án các vụ án tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đồng chí đề nghị các cơ quan tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chủ trương, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi nhiệm vụ.

Đồng chí Tạ Văn Giang, Vụ trưởng Vụ Cơ quan Nội chính, Ban Nội chính Trung ương, Tổ trưởng Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Tạ Văn Giang nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng chủ động phát hiện, xử lý kịp thời các vụ án, vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, kinh tế, tiêu cực, bảo đảm quá trình giải quyết khách quan, toàn diện, đúng quy định pháp luật; quan tâm nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, góp phần bảo vệ lợi ích của Nhà nước và quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Cùng đó, các cơ quan Tư pháp tỉnh Tuyên Quang tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường tự kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Mỗi cán bộ, công chức, người có chức vụ, quyền hạn phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, thực hiện nhiệm vụ công tâm, khách quan, liêm chính, góp phần xây dựng các cơ quan Tư pháp tỉnh Tuyên Quang trong sạch, vững mạnh.