Nâng cao hiệu quả PCCC khi lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy

Lớn lên trong cảnh thiếu thốn tình thương của bố mẹ, Hồ Đình Tú sống nương tựa vào ông bà. Nghỉ học sớm, thiếu sự quản lý, dạy bảo của người lớn, thiếu niên 17 tuổi tham gia vụ đánh nhau cùng nhóm bạn và phạm tội giết người.