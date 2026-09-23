Nâng cao hiệu quả PCCC khi lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy
Trước nguy cơ cháy nổ ngày càng cao, CATP Hà Nội đang đẩy mạnh triển khai cài đặt ứng dụng “Báo cháy 114” giúp người dân nhanh chóng báo tin cháy, nổ đến lực lượng chức năng thông qua cuộc gọi, hình ảnh, video và định vị vị trí chính xác. Qua đó, lực lượng PCCC&CNCH kịp thời tiếp nhận, xử lý thông tin, rút ngắn thời gian tiếp cận hiện trường, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/nang-cao-hieu-qua-pccc-khi-lap-dat-thiet-bi-truyen-tin-bao-chay-419025.htm