Nâng cao hiệu quả người làm công tác xã hội trong hoạt động tư pháp người chưa thành niên

Triển khai thực hiện Luật Tư pháp người chưa thành niên, TP Hồ Chí Minh đã công bố hơn 650 nhân sự làm công tác xã hội. Người làm công tác xã hội giữ vai trò cầu nối giữa hoạt động tư pháp với công tác giáo dục, hỗ trợ tâm lý người chưa thành niên. Tuy thành phố có đội ngũ người làm công tác xã hội tham gia hoạt động tư pháp người chưa thành niên tương đối nhiều nhưng năng lực chuyên môn chưa đồng đều. Bên cạnh đó, cơ chế trao đổi thông tin, chuyển gửi giữa các cơ quan còn hạn chế, trong khi mạng lưới dịch vụ pháp lý, tâm lý, giáo dục, y tế và trợ giúp xã hội chưa đồng bộ...

Các đại biểu tham gia hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu cho rằng, để nâng cao hiệu quả thực thi Luật Tư pháp người chưa thành niên, thành phố cần xây dựng mạng lưới hỗ trợ thực chất, có đội ngũ đủ năng lực, cơ chế phối hợp rõ ràng và dịch vụ đáp ứng kịp thời nhu cầu từng trường hợp; cần xây dựng chức danh “Nhân viên công tác xã hội tư pháp chuyên trách” có chế độ thù lao phù hợp. Bên cạnh đó, cần ban hành quy chế cụ thể, xây dựng quy chế làm việc chi tiết, chuẩn hóa quy trình tiếp nhận, phân công nhiệm vụ, trao đổi thông tin giữa điều tra viên, cán bộ điều tra và người làm công tác xã hội, cũng như tăng cường bồi dưỡng kiến thức pháp luật, tố tụng hình sự, bảo vệ bí mật riêng tư cho đội ngũ người làm công tác xã hội…

Đồng chí Phạm Đình Nghinh, Phó chủ tịch Thường trực Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP Hồ Chí Minh cho rằng: Để nâng cao vai trò người làm công tác xã hội trong hoạt động tư pháp, cần sự kết nối, huy động nguồn lực xã hội trong toàn bộ quá trình can thiệp, trợ giúp người chưa thành niên. Trong đó, chú trọng bốn nhóm nguồn lực gồm: Bổ sung nhân lực và chuyên gia; nâng cao năng lực chuyên môn; bảo đảm kinh phí hoạt động; cung cấp, kết nối các dịch vụ hỗ trợ.