Nâng cao hiệu quả kiểm soát hóa chất, tiền chất, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng địa bàn sạch ma túy vào năm 2030

Theo đó, trong những tháng cuối năm 2026, Chi cục Hải quan khu vực II sẽ tiếp tục triển khai công tác kiểm soát hải quan, đồng thời đôn đốc các đơn vị thực hiện nhiệm vụ theo chức năng được giao. Trong đó, điểm nhấn đáng chú ý là tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm nhằm kiểm soát tốt các danh mục hóa chất, tiền chất… hướng tới mục tiêu xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh không ma túy vào năm 2030.

Chi cục Hải quan khu vực II tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm nhằm kiểm soát tốt các danh mục hóa chất, tiền chất…

Để hiện thực hóa mục tiêu trên, Chi cục Hải quan khu vực II sẽ tập trung vào trao đổi thông tin về phương thức, thủ đoạn của tội phạm ma túy có tổ chức, xuyên quốc gia; đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện quy định về xuất nhập khẩu tiền chất và hóa chất.

Tiền chất và hóa chất vốn là các mặt hàng phục vụ sản xuất công nghiệp quan trọng, nhưng cũng là nhóm hàng hóa quản lý rủi ro cao do nguy cơ bị lợi dụng để sản xuất, điều chế ma túy tổng hợp. Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác này, Chi cục Hải quan khu vực II đã chủ động đề ra nhiều giải pháp và cách làm sáng tạo như: lồng ghép nội dung phổ biến pháp luật vào quá trình làm thủ tục thông quan, giúp các doanh nghiệp trên địa bàn nắm vững và thực hiện đúng quy trình.

Cụ thể, Chi cục Hải quan khu vực II đã luôn đặc biệt chú trọng giải pháp tuyên truyền, vận động thông qua việc thường xuyên hướng dẫn, nâng cao nhận thức cho cộng đồng doanh nghiệp về các quy định pháp luật hiện hành đối với danh mục tiền chất công nghiệp, tiền chất ma túy, thông tin chi tiết rõ ràng, dễ hiểu về cơ chế cấp phép xuất nhập khẩu cũng như trách nhiệm báo cáo, khai báo của doanh nghiệp.

Chi cục Hải quan khu vực II thực hiện nhiều giải pháp và cách làm sáng tạo trong kiểm soát hóa chất, tiền chất.

Bên cạnh đó, Chi cục Hải quan khu vực II còn phối hợp với các đơn vị có liên quan, tổ chức các buổi tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm quản lý và cảnh báo các phương thức, thủ đoạn cất giấu, khai báo gian lận của các đối tượng vi phạm tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn.

Những nỗ lực quyết liệt và bài bản của Chi cục Hải quan khu vực II trong công tác kiểm soát hóa chất, tiền chất không chỉ khẳng định vai trò nòng cốt của lực lượng Hải quan trên mặt trận kinh tế - an ninh, đồng hành, hỗ trợ các doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật, hạn chế rủi ro pháp lý trong quá trình kinh doanh mà còn tạo môi trường thông quan minh bạch, thuận lợi, an toàn, chung tay cùng thành phố Hồ Chí Minh tiến gần hơn với đích đến là xây dựng thành phố không ma túy vào năm 2030.