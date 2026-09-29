Nâng cao hiệu quả khảo sát, nắm tình hình biển, đảo ven bờ

Dự hội nghị có Trung tướng Lê Đình Cường, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam; đại diện lãnh đạo một số cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng.

Dự tại các điểm cầu có đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố ven biển cùng lãnh đạo, chỉ huy các vùng Cảnh sát biển.

Trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo sơ kết tại hội nghị, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ tổ chức 12 đoàn công tác địa phương (từ năm 2025 đến tháng 8-2026) khảo sát, nắm tình hình các vùng biển, đảo ven bờ được các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc, chuyên nghiệp, có hiệu quả, an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Đại diện lãnh đạo Cảnh sát biển Việt Nam dự hội nghị.

Các ý kiến tại hội nghị cơ bản thống nhất nhận định, kết quả đạt được từ các chuyến khảo sát là khá tích cực, toàn diện; là cơ sở thực tiễn giúp thành viên đoàn công tác của các địa phương nắm bắt tình hình thực tế đời sống nhân dân, cán bộ, chiến sĩ, điều kiện cơ sở hạ tầng, những khó khăn tại các vùng biển, đảo. Từ đó, đưa ra những nhận định, đánh giá, làm cơ sở tham mưu với lãnh đạo các tỉnh, thành có quyết sách, chiến lược sát, đúng, trúng cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên vùng biển, đảo thuộc phạm vi quản lý.

Đại diện một số cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng tham dự hội nghị.

Lãnh đạo các địa phương đặc biệt ghi nhận trách nhiệm, sự nỗ lực của Cảnh sát biển Việt Nam; khẳng định việc tổ chức các chuyến khảo sát là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, góp phần củng cố cơ chế công tác phối hợp giữa lực lượng Quân đội với các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị và nhân dân đối với công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, phát triển kinh tế biển gắn với quốc phòng, an ninh.

Hoạt động đã góp phần cụ thể hóa, triển khai thực hiện hiệu quả công tác dân vận của Đảng thông qua việc huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ, “người chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam” trong tình hình mới.

Đại tá Nguyễn Văn Oanh, Phó cục trưởng Cục Dân vận, Tổng cục Chính trị phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận, Trung tướng Bùi Quốc Oai cho biết, Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển sẽ tiếp thu các ý kiến đóng góp tại hội nghị, để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai xây dựng kế hoạch tổ chức đoàn công các địa phương khảo sát, nắm tình hình các vùng biển, đảo ven bờ ngày càng thiết thực, hiệu quả.

Trung tướng Bùi Quốc Oai đề nghị Ban Thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy có biển tiếp tục sâu sát, lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành, cấp ủy, chính quyền các địa phương đầu mối phối hợp chặt chẽ với các Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển triển khai nhiệm vụ tổ chức đoàn khảo sát, nắm tình hình thiết thực, cụ thể, sát nhiệm vụ, đặc điểm tình hình của đơn vị, địa phương, bảo đảm đúng vai trò, đúng trách nhiệm, đúng thành phần.

Quang cảnh hội nghị.

Phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội, nâng cao nhận thức của nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân.