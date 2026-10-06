Nâng cao hiệu quả khám chữa bệnh cho Nhân dân

Là đơn vị y tế trên địa bàn miền núi còn nhiều khó khăn, Trung tâm Y tế khu vực Tân Sơn tập trung đổi mới quy trình KCB, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ y, bác sĩ. Đến hết tháng 9/2026, các chỉ tiêu chuyên môn về KCB của Trung tâm đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, tiếp nhận hơn 59.800 lượt người đến khám, đạt hơn 83% kế hoạch năm; điều trị nội trú hơn 10.600 lượt, đạt 88,4% kế hoạch. Công suất sử dụng giường bệnh theo kế hoạch của Trung tâm đạt gần 81%, trong khi công suất sử dụng giường thực kê đạt 107,7%.

Bác sĩ Trung tâm y tế khu vực Tân Sơn thăm khám cho người bệnh mắc suy thận mãn tính.

Chương trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn được Trung tâm chủ động triển khai với 33.729 lượt người được khám, đạt hơn 60% kế hoạch năm.

Bác sĩ Chuyên khoa II Bùi Xuân Khánh - Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Tân Sơn cho biết: “Để nâng cao chất lượng KCB, Trung tâm đã sửa chữa, nâng cấp một số khoa, phòng, khuôn viên phù hợp với nhu cầu thực tế; qua đó tạo môi trường thuận lợi, thu hút người bệnh đến điều trị. Trung tâm cũng kiện toàn tổ chăm sóc khách hàng, hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tổ chức ký cam kết đối với 100% cán bộ và tập thể khoa, phòng”.

Những giải pháp này góp phần nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế, tạo sự hài lòng cho người bệnh, giúp người dân vùng núi tiếp cận các dịch vụ KCB chất lượng, thuận lợi ngay tại địa phương.

Tính đến đầu tháng 9/2026, công tác KCB trên địa bàn toàn tỉnh ghi nhận những chuyển biến tích cực cả về quy mô và chất lượng dịch vụ. Hạ tầng KCB tiếp tục được củng cố, với 14 bác sĩ/10.000 dân và 47 giường bệnh/10.000 dân; tổng số giường bệnh công lập thuộc Sở Y tế quản lý đạt 17.432 giường. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT) đạt 93,77% dân số.

Tổng số lượt khám bệnh tại các cơ sở y tế công lập đạt hơn 2,86 triệu lượt, tương đương 83% kế hoạch năm; số lượt điều trị nội trú đạt 567.000 lượt, bằng 85% kế hoạch. Công suất sử dụng giường bệnh bình quân toàn tỉnh đạt 75%.

Các địa phương cũng đẩy mạnh triển khai kế hoạch khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân. Đến hết tháng 8/2026, các cơ sở y tế trong tỉnh đã khám cho hơn 2,6 triệu người, đạt 65,85% kế hoạch.

Đáng chú ý, chuyển đổi số tiếp tục là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả KCB. Ngành Y tế đã liên thông 1,45 triệu Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, đạt 36,6% dân số; 100% cơ sở KCB trên địa bàn đã hoàn thành triển khai hồ sơ bệnh án điện tử, sớm hơn lộ trình quy định của Bộ Y tế.

Nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ lấy mẫu xét nghiệm khám sức khoẻ định kỳ cho người cao tuổi ở phường Thanh Miếu.

Tuy nhiên, công tác KCB vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ. Tiến độ nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin và mua sắm trang thiết bị y tế tại một số đơn vị còn chậm do quy trình thẩm định, đầu tư công phức tạp; năng lực quản lý dự án KCB ở tuyến dưới còn hạn chế. Khối lượng công việc quản lý KCB tăng sau sắp xếp tổ chức bộ máy, trong khi đội ngũ cán bộ chuyên trách còn mỏng. Các cơ sở y tế công lập cũng gặp khó khăn trong tuyển dụng, thu hút và giữ chân bác sĩ có trình độ chuyên môn cao, nhất là tại y tế cơ sở và các chuyên khoa sâu.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng KCB, ngành Y tế Phú Thọ tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án KCB trọng điểm như Bệnh viện Ung bướu tỉnh Phú Thọ; nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Sản Nhi tỉnh, từng bước đảm nhận chức năng vùng; hoàn thiện Đề án thành lập Bệnh viện Sản Nhi Hòa Bình.

Ngành tiếp tục khai thác hiệu quả hồ sơ bệnh án điện tử tại 100% cơ sở KCB và Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID, góp phần rút ngắn thời gian chờ đợi, nâng cao chất lượng phục vụ và sự hài lòng của người bệnh. Đồng thời, bảo đảm cung ứng đầy đủ, kịp thời thuốc, vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm; tăng cường quản lý dược, mỹ phẩm, an toàn thực phẩm và hoạt động hành nghề y, dược trên địa bàn.

Nâng cao chất lượng KCB vừa là nhiệm vụ chuyên môn, vừa là thước đo hiệu quả phục vụ Nhân dân. Từ việc từng bước tháo gỡ khó khăn, nâng cao năng lực hệ thống y tế và chất lượng dịch vụ, Phú Thọ đang tạo nền tảng để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khoẻ của người dân, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm KCB chất lượng cao của khu vực Trung du và miền núi phía Bắc.