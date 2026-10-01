Nâng cao hiệu quả hợp tác phòng, chống tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia

Từ ngày 29 - 30/9, tại TP Đà Nẵng, Văn phòng INTERPOL Việt Nam (Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an) phối hợp với Văn phòng INTERPOL Nhật Bản tổ chức Hội nghị INTERPOL song phương Việt Nam – Nhật Bản lần thứ ba. Hội nghị nhằm đánh giá kết quả hợp tác phòng, chống tội phạm qua kênh INTERPOL và tương trợ tư pháp về hình sự giữa lực lượng Cảnh sát hai nước, đồng thời thống nhất phương hướng hợp tác trong thời gian tới.

Trung tướng Trần Minh Tiến, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Chánh Văn phòng INTERPOL Việt Nam phát biểu khai mạc hội nghị.

Ông Tochiya Takayoshi, Chánh Văn phòng INTERPOL Nhật Bản, Trưởng đoàn đại biểu Nhật Bản phát biểu tại hội nghị.

Đoàn đại biểu Việt Nam do Trung tướng Trần Minh Tiến, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Chánh Văn phòng INTERPOL Việt Nam làm Trưởng đoàn. Đoàn đại biểu Nhật Bản do ông Tochiya Takayoshi, Cục trưởng Cục Điều tra quốc tế, Cơ quan Cảnh sát quốc gia Nhật Bản, Chánh Văn phòng INTERPOL Nhật Bản làm Trưởng đoàn.

Hội nghị INTERPOL song phương Việt Nam – Nhật Bản là cơ chế thường niên được thiết lập từ Hội nghị lần thứ nhất (tháng 10/2024, tại Hà Nội) và tiếp nối bằng Hội nghị lần thứ hai (năm 2025, tại Nhật Bản). Cơ chế này góp phần cụ thể hóa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới mà hai nước thiết lập từ tháng 11/2023, trên nền tảng quan hệ hữu nghị hơn 50 năm.

Trung tướng Trần Minh Tiến và ông Tochiya Takayoshi trao quà lưu niệm tại hội nghị.

Theo đánh giá tại hội nghị, trong thời gian qua, hợp tác giữa hai Văn phòng INTERPOL tiếp tục đi vào chiều sâu và đạt nhiều kết quả thiết thực. Hai bên đã phối hợp trao đổi, xác minh thông tin qua kênh INTERPOL phục vụ điều tra các vụ án, vụ việc liên quan đến hai nước; phối hợp xác minh đối tượng truy nã; thực hiện các yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự. Cùng với đó, hai bên duy trì đường dây nóng, họp trực tuyến định kỳ hằng tháng và đôn đốc xác minh sớm, bảo đảm kịp thời cho công tác điều tra, xử lý tội phạm của mỗi nước.

Một nội dung được hai bên đặc biệt quan tâm là tình hình người Việt Nam vi phạm pháp luật tại Nhật Bản. Trong thời gian qua, Văn phòng INTERPOL Nhật Bản tiếp tục trao đổi, chia sẻ thông tin về tình hình này, giúp lực lượng Cảnh sát hai nước chủ động trong công tác phòng ngừa tội phạm và phối hợp chặt chẽ trong điều tra, xác minh các vụ việc liên quan. Thông qua những chia sẻ của phía Nhật Bản cho thấy tình hình người Việt Nam vi phạm pháp luật, phạm tội tại Nhật Bản vẫn diễn biến phức tạp; số vụ vi phạm pháp luật do người Việt gây ra tiếp tục đứng đầu trong số những vụ việc do người nước ngoài gây ra tại Nhật Bản. Tình hình đó đòi hỏi sự phối hợp thường xuyên, kịp thời giữa hai bên để triển khai các biện pháp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự tại mỗi nước.

Đoàn đại biểu Việt Nam và Đoàn đại biểu Nhật Bản tại phiên tiếp xã giao.

Tại hội nghị, hai bên rà soát các vụ việc còn tồn đọng, thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn, vướng mắc và thống nhất các phương hướng hợp tác trọng tâm: hoàn thiện thể chế, pháp lý, hướng tới đàm phán Hiệp định dẫn độ và Thỏa thuận về Lãnh sự; tăng cường trao đổi thông tin tội phạm xuyên quốc gia; đẩy mạnh hợp tác nghiệp vụ, đào tạo, tập huấn và chuyển giao công nghệ; duy trì các cơ chế phối hợp thường xuyên. Hai bên tiếp tục tham vấn, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương về phòng, chống tội phạm như INTERPOL và ASEANAPOL.

Kết thúc hội nghị, hai bên đã trao đổi và đạt được sự nhất trí cao trên nhiều nội dung, phương hướng hợp tác, thể hiện rõ sự tin cậy và mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa lực lượng Cảnh sát hai nước qua kênh INTERPOL và tương trợ tư pháp về hình sự. Hai bên nhất trí duy trì cơ chế Hội nghị song phương thường niên và các kênh phối hợp thường xuyên; đẩy nhanh tiến độ xác minh, xử lý các yêu cầu và vụ việc còn tồn đọng; tăng cường chia sẻ thông tin, phối hợp nghiệp vụ, đào tạo, chuyển giao công nghệ và cùng nghiên cứu, tham mưu hoàn thiện cơ sở pháp lý phục vụ hợp tác.

Các đại biểu tham dự Hội nghị INTERPOL song phương Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 3.

Kết quả và các nội dung được thống nhất tại hội nghị lần này là cơ sở quan trọng để lực lượng Cảnh sát hai nước tiếp tục nâng cao hiệu quả hợp tác phòng, chống tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, đóng góp vào việc bảo đảm an ninh, trật tự của mỗi nước và vun đắp quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nhật Bản.

Nhân dịp tham dự Hội nghị INTERPOL song phương Việt Nam – Nhật Bản lần thứ 3, Đoàn đại biểu Cảnh sát Nhật Bản đã đến thăm, làm việc với Công an TP Đà Nẵng để trao đổi, chia sẻ về những vấn đề hợp tác trong phòng, chống tội phạm giữa Cảnh sát Nhật Bản với Công an TP Đà Nẵng.