Nâng cao hiệu quả hợp tác giáo dục giữa 5 tỉnh, thành phố của Việt Nam với Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc)

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: QUANG THỌ)

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh khẳng định: Trong những năm qua, cơ chế trao đổi công tác giáo dục giữa các địa phương của Việt Nam và Quảng Tây đã được duy trì, tạo diễn đàn để các bên chia sẻ kinh nghiệm quản lý giáo dục, kết nối các cơ sở giáo dục, thúc đẩy trao đổi giáo viên, giảng viên, học sinh, sinh viên và triển khai các chương trình hợp tác phù hợp với nhu cầu của mỗi bên.

Hội nghị năm nay tiếp tục cụ thể hóa những nhận thức chung đạt được tại Chương trình Gặp gỡ đầu Xuân năm 2026, đồng thời kế thừa và phát triển những kết quả hợp tác đã được các bên thống nhất tại hội nghị năm 2025.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: QUANG THỌ)

Tại hội nghị, các địa phương của hai nước đã cùng nhìn lại kết quả triển khai các nội dung hợp tác sau hội nghị năm 2025; chia sẻ tình hình phát triển giáo dục và kinh nghiệm của các địa phương; đồng thời dành nhiều thời gian trao đổi về những cơ hội và yêu cầu mới đặt ra đối với giáo dục trong bối cảnh chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo.

Nhiều ý kiến cho thấy các bên đều quan tâm đến việc tiếp tục phát huy cơ chế hợp tác hiện có; thúc đẩy đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; tăng cường kết nối giữa các cơ sở giáo dục; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo; mở rộng trao đổi giáo viên, giảng viên, học sinh, sinh viên và giao lưu giáo dục.

Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: QUANG THỌ)

Phía Quảng Tây đề xuất ưu tiên học bổng ngành trí tuệ nhân tạo và công nghệ số. Thành phố Hải Phòng đề xuất trao đổi trực tuyến định kỳ và kết nối các cơ sở đào tạo. Tỉnh Lạng Sơn đề xuất bồi dưỡng nhà giáo và nghiên cứu mô hình đào tạo nghề 2+1. Trường đại học Hạ Long đề xuất liên kết đào tạo theo mô hình 2+2, 3+1. Trường trung học phổ thông Trần Phú đề xuất tổ chức trại hè, giao lưu giáo viên tiếng Trung và tăng số suất học bổng đại học cho học sinh Quảng Ninh.

Lãnh đạo Sở Giáo dục Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: QUANG THỌ)

Phát biểu tại hội nghị, ông Hàn Lưu, Giám đốc Sở Giáo dục Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) cho rằng: Hội nghị lần này chính là thực tiễn địa phương sinh động nhằm quán triệt triển khai kịp thời nhận thức chung quan trọng giữa lãnh đạo cấp cao của hai Đảng, hai Nhà nước Trung Quốc và Việt Nam, đồng thời đẩy mạnh hợp tác thiết thực trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo và giáo dục, qua đó góp phần xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung-Việt ở tầm cao mới.

Thông qua cầu nối giáo dục, chúng ta sẽ tiếp tục nâng cao phúc lợi của nhân dân hai nước, tạo động lực mới cho sự phát triển trong khu vực, đồng thời đóng góp tích cực sức mạnh của ngành giáo dục vào công cuộc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc.

Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: QUANG THỌ)

Ông Đinh Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng đề xuất thiết lập cơ chế trao đổi, phối hợp thường xuyên giữa cơ quan quản lý giáo dục của 5 tỉnh, thành phố Việt Nam và Quảng Tây thông qua các phiên họp trực tuyến định kỳ, nhằm đánh giá kết quả hợp tác, tháo gỡ khó khăn và thống nhất nhiệm vụ tiếp theo, đồng thời, tăng cường kết nối trực tiếp giữa các cơ sở giáo dục, đào tạo trên cơ sở nhu cầu thực tế.

Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: QUANG THỌ)

Tại hội nghị, 5 tỉnh, thành phố của Việt Nam và Sở Giáo dục Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) đã cùng nhau ký kết Biên bản ghi nhớ tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả cơ chế hội nghị trao đổi công tác giáo dục; mở rộng chính sách học bổng song phương; tăng cường hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số; thúc đẩy phát triển và hội nhập giáo dục đại học; đẩy mạnh hợp tác giáo dục phổ thông, xây dựng trường học thông minh và tăng cường giao lưu và trao đổi trong lĩnh vực giáo dục.

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập cơ chế hợp tác, hội nghị là dấu mốc quan trọng, ghi nhận những kết quả trong hợp tác giáo dục giữa Quảng Tây và 5 tỉnh, thành phố của Việt Nam. Qua 10 năm, hoạt động giao lưu giáo viên, học sinh, sinh viên và hợp tác nhân văn ngày càng được mở rộng, từng bước hình thành mô hình hợp tác giáo dục địa phương tiêu biểu giữa hai nước.