Nâng cao hiệu quả hoạt động quỹ tín dụng Nhân dân trên địa bàn Khu vực 10

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Lâm Đồng

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết nối đến các điểm cầu trong Khu vực 10. Ông Bùi Huy Thọ, Giám đốc NHNN chi nhánh Khu vực 10 chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Lâm Đồng, tham dự có ông Võ Văn Thanh, Phó Giám đốc NHNN chi nhánh Khu vực 10, cùng đại diện các đơn vị liên quan.

Đại diện lãnh đạo các quỹ tín dụng Nhân dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tham dự hội nghị

Hội nghị tập trung đánh giá toàn diện tình hình hoạt động của các quỹ tín dụng Nhân dân trong 8 tháng đầu năm 2026; làm rõ những kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động, qua đó đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng quản trị, điều hành, bảo đảm an toàn hệ thống và phát huy vai trò của quỹ tín dụng Nhân dân trong cung ứng vốn phục vụ phát triển kinh tế tại địa phương.

Đại diện lãnh đạo các quỹ tín dụng Nhân dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tham dự hội nghị

Bên cạnh nội dung đánh giá hoạt động chuyên môn, hội nghị dành thời gian Sơ kết 1 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa NHNN chi nhánh Khu vực 10 với Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam và Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam Khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Đại diện lãnh đạo Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam đã trình bày những nội dung liên quan đến việc triển khai quy chế phối hợp với NHNN chi nhánh Khu vực 10. Việc phối hợp giữa các đơn vị có ý nghĩa quan trọng trong hỗ trợ hoạt động của hệ thống quỹ tín dụng Nhân dân, tăng cường trao đổi thông tin, nâng cao hiệu quả giám sát, hỗ trợ nghiệp vụ và kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh trong thực tiễn.

Đại diện lãnh đạo các quỹ tín dụng Nhân dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tham dự hội nghị

Đối với công tác bảo hiểm tiền gửi, đại diện lãnh đạo Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam Khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên thông tin về tình hình thực hiện quy chế phối hợp với NHNN chi nhánh Khu vực 10.

Nội dung phối hợp hướng đến nâng cao hiệu quả tuyên truyền chính sách bảo hiểm tiền gửi, tăng cường trao đổi thông tin, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, củng cố niềm tin của người dân đối với hệ thống quỹ tín dụng Nhân dân.

Đại diện lãnh đạo các quỹ tín dụng Nhân dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tham dự hội nghị

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị cũng trình bày tham luận, tập trung chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, nhận diện những vấn đề cần quan tâm trong quá trình quản lý, điều hành và tổ chức hoạt động của các quỹ tín dụng Nhân dân.

Các ý kiến là cơ sở để các cơ quan quản lý, đơn vị hỗ trợ và các quỹ tín dụng Nhân dân tăng cường phối hợp, nâng cao chất lượng hoạt động, chủ động phòng ngừa rủi ro và bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật.

Quang cảnh hội nghị

Thông qua hội nghị, NHNN chi nhánh Khu vực 10 tiếp tục tăng cường trao đổi, phối hợp với Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam và Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam Khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; định hướng các quỹ tín dụng Nhân dân nâng cao năng lực quản trị, kiểm soát nội bộ, chất lượng tín dụng và hiệu quả hoạt động.

Qua đó, góp phần xây dựng Hệ thống Quỹ tín dụng Nhân dân hoạt động an toàn, lành mạnh, ổn định và bền vững, đáp ứng tốt hơn nhu cầu vốn của thành viên, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.