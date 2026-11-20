Thanh tra tỉnh tham dự Hội nghị tại điểm cầu Thái Nguyên.

Việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy đã đưa nhiệm vụ thanh tra tập trung chủ yếu tại Thanh tra Chính phủ và Thanh tra tỉnh, đồng thời duy trì các cơ quan thanh tra đáp ứng yêu cầu quản lý đặc thù.

Các cơ quan, đơn vị đã triển khai kiện toàn tổ chức gắn với tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, nhân sự và điều kiện hoạt động, từng bước ổn định bộ máy sau sắp xếp. Thanh tra Chính phủ được tổ chức thành 22 cục, vụ, đơn vị. Tại địa phương, đã kết thúc hoạt động của 1.001 Thanh tra sở và 694 Thanh tra huyện; sau sắp xếp có 34 Thanh tra tỉnh, thành phố.

Việc tổ chức các đơn vị theo địa bàn, lĩnh vực và khâu nghiệp vụ góp phần chuyên môn hóa, tăng cường kiểm soát quá trình thực hiện nhiệm vụ. Trong quá trình chuyển đổi tổ chức, các cơ quan Thanh tra tiếp tục triển khai thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn, kiểm tra, xác minh, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Đồng chí Nguyễn Quốc Hữu, Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên.

Tham gia ý kiến đối với mô hình tổ chức cơ quan Thanh tra sau sắp xếp, Thanh tra tỉnh Thái Nguyên đề nghị bổ sung hai vướng mắc từ thực tiễn, đó là: Chưa có quy định rõ cơ quan tham mưu giúp UBND cấp tỉnh quản lý nhà nước về hoạt động kiểm tra chuyên ngành trên địa bàn; các sở, ngành, UBND cấp xã thiếu công chức đáp ứng điều kiện làm trưởng đoàn kiểm tra nên công tác kiểm tra chuyên ngành ở một số cơ quan, địa phương chưa được triển khai đầy đủ.

Đồng thời kiến nghị Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ ban hành quy định khung về cơ cấu tổ chức bên trong (số lượng, tên gọi các phòng) và định mức biên chế tối thiểu của Thanh tra tỉnh, trên cơ sở các tiêu chí diện tích, dân số, số đơn vị hành chính cấp xã và quy mô kinh tế; quy định rõ cơ quan tham mưu giúp UBND cấp tỉnh quản lý nhà nước về kiểm tra chuyên ngành… nhằm bảo đảm thống nhất về cơ chế, tổ chức, tạo điều kiện nâng cao hiệu quả hoạt động của ngành Thanh tra.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Thái Nguyên.

Quán triệt các giải pháp trong thời gian tới, Thanh tra Chính phủ đề nghị tiếp tục thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng và quản lý nhà nước đối với công tác thanh tra; hoàn thiện hệ thống theo hướng thống nhất, chuyên nghiệp, hiện đại; gắn đổi mới tổ chức với phương thức hoạt động, nhân lực và dữ liệu.

Cùng với đó, phân định rõ nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm; không chồng chéo, không bỏ sót nhiệm vụ; bảo đảm tính liên tục và kiểm soát quyền lực; phát triển đội ngũ chuyên nghiệp, có bản lĩnh, liêm chính, kỷ luật và năng lực thực tiễn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.