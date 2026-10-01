Nâng cao hiệu quả hoạt động mặt trận qua kinh nghiệm thực tiễn

Nhằm khai thác hiệu quả nguồn lợi thủy sản tự nhiên và mở ra sinh kế bền vững cho người dân vùng lũ, xã Tràm Chim đã triển khai thí điểm mô hình “Nuôi trữ cá mùa lũ theo hướng cộng đồng” (đăng quầng giữ cá mùa lũ) tại ô bao 41, ấp Tân Hưng. Đây được đánh giá là giải pháp sinh kế “thuận thiên” mới, rất phù hợp với định hướng phát triển nông nghiệp thích ứng khí hậu khu vực vùng đệm Vườn Quốc gia Tràm Chim.