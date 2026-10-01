Nâng cao hiệu quả hoạt động mặt trận qua kinh nghiệm thực tiễn
Sáng 1/10, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai đã trao đổi Chuyên đề “Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn thành phố Hà Nội” tại Lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Thủ đô Viêng Chăn (Lào) năm 2026.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/nang-cao-hieu-qua-hoat-dong-mat-tran-qua-kinh-nghiem-thuc-tien-420262.htm